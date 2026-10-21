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影／國有造林地種台灣山茶有成 穿山甲、大冠鷲都來了
國有林地過去著重造林，但為增加林農收益，農業部林保署推動林下經濟，南投分署以台灣原生種「台灣山茶」為核心項目，與林農合作示範區及監測生態，今舉辦觀摩活動也公布穿山甲、大冠鷲、鼬獾等監測成果，展現生態與經濟共榮。
農業部林業保育署南投分署指出，過去林農承租國有林地以造林為主，但因收益時間較長，獲益有限，為打破舊有林地收益限制，近年推動林下經濟，適地開放種植段木香菇、木耳、台灣馬蘭、天仙果等作物，甚至養蜂，成為森林副產物。
其中，該分署以以台灣原生種「台灣山茶」為核心發展項目，在保留高大樹木與地被植物，且不施農藥與化肥的前提下，與轄內林農羅永昇合作營造示範區，輔導善用林下空間在租地造林地種植台灣山茶，並架設紅外線照相機長期監測生態。
林保署南投分署今舉辦「林下經濟示範區台灣山茶觀摩活動」，安排台灣山茶試飲及現地踏查等，展現在造林地種茶成果，更公布透過紅外線自動照相機及林農日常觀察，記錄到保育類穿山甲、大冠鷲，以及白鼻心、鼬獾等動物造訪實況。
該分署表示，根據台灣山茶示範區監測結果顯示，該區域不僅有穿山甲與大冠鷲頻繁出沒，更有斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙等穩定繁衍，證實租地造林地透過林下經濟模式，在維護森林資源的同時，也能增加多元收入，實現生態與經濟共榮。
透過台灣山茶林下經濟示範區的成功示範，希望能帶動更多轄內林農與山村社區加入友善營林行列，將生態保育與地方產業結合，打造山茶、野生動物與人類共好的安心環境，讓台灣原生種茶苗持續在山林裡茁壯，達成山林永續發展目標。
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