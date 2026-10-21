他主動脈瓣狹窄又肺癌 動手術恐送命 林口長庚用「這招」助闖鬼門關

85歲徐姓男子罹患肺腺癌，卻因嚴重主動脈瓣狹窄，需要麻醉的肺癌手術恐陷風險，加上本身患有多種慢性疾病，使其治療難度大增。林口長庚醫院跨科團隊採取「先救心臟、再治肺癌」的策略，先透過經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）改善心臟功能，兩個月後再以胸腔鏡微創手術切除肺部腫瘤，成功化解手術風險，助順利重返生活。

徐先生患有冠狀動脈疾病、周邊動脈阻塞、糖尿病、高血壓及慢性腎臟病等多重共病，日前因活動時容易喘而就醫，檢查發現嚴重主動脈瓣狹窄，胸部影像更意外發現左上肺腫瘤，經切片確診為肺腺癌。

林口長庚胸腔外科主任陳維勳指出，嚴重主動脈瓣狹窄患者接受全身麻醉，可能面臨較高的心血管併發症風險，若貿然進行肺癌切除手術，恐危及生命。因此，醫療團隊決定優先處理心臟問題，待心臟功能改善、降低麻醉風險後，再進行肺癌手術，兼顧治療安全與癌症控制。

林口長庚胸腔暨心臟血管外科系主任陳紹緯表示，醫療團隊先為徐先生施行經導管主動脈瓣膜置換術，經由鼠蹊部血管將人工瓣膜送至心臟並完成置放。無須採傳統開胸方式及使用體外循環，大幅降低高齡、多重共病患者的手術風險，恢復也更快。

術後，徐先生呼吸喘的症狀改善，2個月後接受第二階段手術。由陳維勳施行胸腔鏡微創手術，透過胸壁上的小切口，利用高解析度攝影鏡頭及手術器械進行操作，進行左上肺葉切除術，切除腫瘤及周圍淋巴結。相較傳統開胸手術，可大幅減少傷口及部分組織損傷。患者術後恢復順利，住院約一周後出院，後續接受輔助性化學治療。

陳維勳說，肺癌手術後，患者肺容積約減少10%，肺功能也有些微下降，但整體情況都相當不錯，後續恢復一般人的生活。

陳維勳表示，徐先生的案例尤其具有挑戰性，因為他年事已高，又有多項共病，且先前接受過心臟介入治療，因此肺癌手術的麻醉、心肺功能監測及術後照護都須審慎規劃。

葉集孝強調，台灣已邁入超高齡社會，同時罹患多種重大疾病的高齡患者將越來越常見。面對複雜病情，醫療團隊須兼顧各項疾病的治療需求與整體風險，透過跨專業評估、適切安排治療順序及整合不同治療技術，為患者擬定個別化的治療計畫，達成更安全與更周全的治療照護需求。