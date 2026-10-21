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薔琵颱風進逼 宜蘭太平山等森林園區、步道明午後預警性休園

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
因應薔琵颱風，太平山遊樂區22日中午起預警性休園。圖／林業署宜蘭分署提供
因應薔琵颱風，太平山遊樂區22日中午起預警性休園。圖／林業署宜蘭分署提供

薔琵颱風逐步接近，林業署宜蘭分署考量山區可能出現豪大雨，宣布太平洋國家森林遊樂區等轄管園區、自然步道，明天中午過後陸續預警性休園，太平山蹦蹦車也將停駛。

宜蘭署表示，依據中央氣象署氣象預報，薔琵颱風可能影響台灣天氣，考量遊客安全，轄下森林育樂場域預警性封園。

太平山國家森林遊樂區明天中午12時起預警性休園，只出不進，園區內的鳩之澤、見晴懷古、檜木原始林、鐵杉林、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道等8條自然步道同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為明天上午11時30分。

林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道等10條社區型自然步道，則在明天傍晚5時起暫停開放。

羅東林業文化園區則依例，在宜蘭縣政府公告停止上班上課時，同步休園。之後會在颱風警報解除，勘查環境過後再公告開園、開放時間。

因應薔琵颱風，林業署宜蘭分署轄管的太平山遊樂區及多條社區型自然步道，22日中午起陸續預警性休園。圖／林業署宜蘭分署提供
因應薔琵颱風，林業署宜蘭分署轄管的太平山遊樂區及多條社區型自然步道，22日中午起陸續預警性休園。圖／林業署宜蘭分署提供

薔琵颱風 宜蘭 太平山

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