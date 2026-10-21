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台灣女遊客河口湖飯店命案 觀光署：提供家屬必要行政協助

中央社／ 台北21日電

一名參加旅行團的台灣女性19日上午被發現陳屍於日本山梨縣富士河口湖町一間飯店的客房內。觀光署今天表示，將持續與外交部、業者保持聯繫，並提供家屬必要行政協助。

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日驚傳命案，一名參加旅行團赴日觀光的38歲台灣籍女子，被發現陳屍飯店客房內。警方昨天公布司法解剖結果，確認死者因失血過多死亡，頸部至少有一處深度刺傷，傷口甚至深及頸動脈，她與被捕的持刀台籍女子是各自報名參團。

交通部觀光署今天向媒體指出，由於該案件正由日本警方偵查當中，基於案件偵查不公開原則，尚無法提供具體案情細節。

觀光署表示，將持續與外交部駐外館處及旅行業者保持密切聯繫，關注本案日本警方調查進度，並提供家屬必要行政協助。

觀光署指出，已於第一時間責請旅行社妥善照護同團其他旅客，並全力協助死者家屬前往當地辦理後續事宜。

觀光署說，該旅行社已依法投保旅行業責任保險，並將積極協助家屬辦理後續保險理賠事宜。

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