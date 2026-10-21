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台東近海發生規模3.9淺層有感地震

聯合新聞網／ 台北訊

10/21-14:51<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a>縣近海發生<a href='/search/tagging/2/規模' rel='規模' data-rel='/2/239371' class='tag'><strong>規模</strong></a>3.9有感<a href='/search/tagging/2/地震' rel='地震' data-rel='/2/103355' class='tag'><strong>地震</strong></a>
10/21-14:51台東縣近海發生規模3.9有感地震

2026年10月21日14時51分，台東縣近海發生一起芮氏規模3.9的淺層地震，震源深度約8.2公里，屬於極淺層地震。此次地震震央位於台東縣政府西南方約12.7公里的海域，為當地帶來明顯有感搖晃。最大震度為台東縣太麻里2級，鄰近的屏東縣部分地區亦感受到1級搖晃。

最大震度2級地區:台東縣

台東縣太麻里在此次地震中感受到了輕微搖晃，對多數人而言為明顯且可感知的震動，室內的電燈和懸掛物輕微晃動，靜止車輛亦有輕微搖晃。由於震度未達3級，無需特殊防災措施，但仍建議民眾保持警覺，注意可能持續發生的餘震，做好基本的防震準備。

最大震度1級地區:屏東縣

屏東縣部分地區檢測到微震，僅在安靜環境下部分人可感知，並未造成明顯搖晃或損害。居民可正常生活，無須額外防範措施。

地震為自然現象，雖然此次震度較輕微，但建議民眾仍應掌握正確防震知識。遇到地震時，請遵守「趴下、掩護、穩住」原則，避免靠近窗戶及重物，確保人身安全。地震後應檢查周邊環境及家中水電瓦斯設施，若發現異常立即通報並保持警覺，以防範後續可能發生的餘震及次生災害。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

台東 地震 規模

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