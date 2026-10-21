台鐵台南新站問題頻傳…宿舍沒熱水排水差 車長怨下班沒辦法洗澡

台南鐵路地下化風光通車不到一周，卻先是因為人潮爆量，導致問題頻傳，軌道上施工粉塵也造成空氣品質不佳、行車能見度打折。如今台鐵工會又爆料，員工反應，新落成的台南車站宿舍，不僅浴室積水，連洗澡熱水都沒有，痛批交通部「剪綵優先於品質」。

台南地下站10月17日正式通車，新站外觀及內裝亮麗，獲得盛讚，但運作以來卻問題頻傳。今天上午才被旅客目擊，車站天花板漏水變瀑布，鐵道局急發聲明，表示因消防灑水頭感測元件破裂，導致異常灑水，已經關閉管路並完成洩水，目前正進行新品更換，現在又有多名車長向台鐵產業工會反應，新站宿舍設備出狀況。

台鐵產業工會表示，有車長反應，深夜近1時執勤完返回台南站新落成的宿舍，卻發現浴室熱水供應異常，且使用後地面積水超過20分鐘仍未退，甚至溢過乾濕分離隔水條。

產工指出，車長經常必須配合列車運行時間，於深夜、清晨及不固定時段執勤，宿舍是員工恢復體力、維持行車安全的重要設施。批評若連洗個熱水澡都做不到，新站只是好看的空殼。質疑交通部，通車前的工程驗收與營運整備是否確實完成，不能「剪綵優先於品質」。

對此，台鐵公司回應，因熱水爐送水管路較長，導致宿舍浴室熱水不熱，初步已調高熱水器溫度因應處理，後續與工程單位至現場會勘縮短管路可行性。此外，因浴室排水管遭異物堵塞造成積水，已於今天早上完成疏通作業，已無積水不退狀況。