快訊

趙薇消失5年突現身！昔陷「封殺、限制出境」風波　零修圖曝光近況

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵台南新站問題頻傳…宿舍沒熱水排水差 車長怨下班沒辦法洗澡

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵台南站通車後問題頻傳，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
台鐵台南站通車後問題頻傳，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

台南鐵路地下化風光通車不到一周，卻先是因為人潮爆量，導致問題頻傳，軌道上施工粉塵也造成空氣品質不佳、行車能見度打折。如今台鐵工會又爆料，員工反應，新落成的台南車站宿舍，不僅浴室積水，連洗澡熱水都沒有，痛批交通部「剪綵優先於品質」。

台南地下站10月17日正式通車，新站外觀及內裝亮麗，獲得盛讚，但運作以來卻問題頻傳。今天上午才被旅客目擊，車站天花板漏水變瀑布，鐵道局急發聲明，表示因消防灑水頭感測元件破裂，導致異常灑水，已經關閉管路並完成洩水，目前正進行新品更換，現在又有多名車長向台鐵產業工會反應，新站宿舍設備出狀況。

台鐵產業工會表示，有車長反應，深夜近1時執勤完返回台南站新落成的宿舍，卻發現浴室熱水供應異常，且使用後地面積水超過20分鐘仍未退，甚至溢過乾濕分離隔水條。

產工指出，車長經常必須配合列車運行時間，於深夜、清晨及不固定時段執勤，宿舍是員工恢復體力、維持行車安全的重要設施。批評若連洗個熱水澡都做不到，新站只是好看的空殼。質疑交通部，通車前的工程驗收與營運整備是否確實完成，不能「剪綵優先於品質」。

對此，台鐵公司回應，因熱水爐送水管路較長，導致宿舍浴室熱水不熱，初步已調高熱水器溫度因應處理，後續與工程單位至現場會勘縮短管路可行性。此外，因浴室排水管遭異物堵塞造成積水，已於今天早上完成疏通作業，已無積水不退狀況。

台南 台鐵 宿舍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南鐵路地下化延伸永康有進度了！環評10月28日審議

台南鐵路地下化造成永康1平交道塞爆 交通局曝恢復正常通車時間

北辰國小歷史建築修復將完工卻見排水隱憂 議員促請跨局處搶救

爭取台鐵增設「朴子通勤站」今會勘 串聯豐原、山城交通和觀光

相關新聞

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

強颱薔琵目前距離台灣1050公里，正值巔峰。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，以目前預測資料研判，暴風圈將在周五上午至周六凌晨間，籠罩宜蘭、基隆、台北、新北、北花蓮等地。

點亮四季浪漫！淡江大橋夜景升級 連4周上演限定光雕秀、8大主題1次看

備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式，為呈現完美燈光展演效果，交通部公路局19日至21日進行燈光測驗，每種模式展示8至10分鐘，晚間9時後恢復原有秋季燈光模式，並於10月31日正式啟用，為期4周的主題光雕輪播展演。

台北遮陽傘有沒有效？台韓研究團隊街頭實測結果公布

面對氣候變遷，夏季都市高溫讓行人走在路上也吃不消，台北市政府今年推動戶外遮陽傘，能否改善戶外熱環境，受到各界關注。雲林科技大學公布今年8月與韓國 Sookuk Park 教授團隊在台北小巨蛋、西門町等地實測結果，顯示遮陽設施有助減輕人體承受的熱負荷，研究也建議，樹木有助改變周邊微氣候，街道降溫應優先善用樹木遮蔭，再視需要增設人工遮陽。

薔琵颱風進逼 宜蘭太平山等森林園區、步道明午後預警性休園

薔琵颱風逐步接近，林業署宜蘭分署考量山區可能出現豪大雨，宣布太平洋國家森林遊樂區等轄管園區、自然步道，明天中午過後陸續預警性休園，太平山蹦蹦車也將停駛。

流感疫苗該不該打？藥師分析4款流感疫苗差異 一文看懂接種選擇

國內流感疫情雖略有降溫，但仍處流行期，重症及死亡病例持續增加。疾管署最新監測資料顯示，上周新增159例流感併發重症病例、44例死亡，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，占比高達92.7%。隨著秋冬流感好發季節到來，專家呼籲民眾及早接種疫苗，尤其長者、慢性病患者等高風險族群，更應提高警覺。

飲料喝一口蓋回去能放多久？醫示警「這溫度」放1小時就該丟

天氣炎熱，不少人買了瓶裝飲料，喝幾口後轉緊瓶蓋，放在車上或桌邊，等到口渴時再拿起來喝。不過，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，瓶蓋鎖緊不代表細菌就此消失，飲料開封後的保存時間、環境溫度及飲品種類，都會影響保存安全，尤其鮮奶、拿鐵及鮮豆漿等需要冷藏的飲品，更不宜長時間放在室溫下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。