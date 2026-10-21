8旬翁同時患主動脈瓣狹窄、肺腺癌 長庚先救心再治肺

85歲徐先生因活動時呼吸喘就醫，檢查發現罹患嚴重主動脈瓣狹窄，胸部影像發現左上肺腫瘤，經切片確認為肺腺癌。林口長庚胸腔暨心臟血管外科攜手微創治療，助老翁重獲新生。

長庚醫院今天透過新聞稿分享徐先生的故事，他在接連確診嚴重主動脈瓣狹窄與肺腺癌後，醫療團隊評估個案還有冠狀動脈疾病、周邊動脈阻塞、糖尿病、高血壓及慢性腎臟病等多重共病，若未妥善處理心臟問題，接受肺癌手術的風險將增加。

醫療團隊經整體評估後，決定先以經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）改善心臟功能，2個月後再以胸腔鏡微創手術切除左上肺葉腫瘤。透過分階段治療與跨專業合作，患者順利完成2項疾病的治療，術後恢復情形良好。

桃園長庚醫院副院長葉集孝指出，嚴重主動脈瓣狹窄影響心臟將血液輸送至全身的能力，患者接受全身麻醉及大型手術，心臟可能難以承受血流動力學變化。面對同時罹患心臟疾病與肺癌的高齡患者，必須綜合評估疾病嚴重程度、身體狀況及各項治療的風險，審慎安排治療順序。

林口長庚胸腔暨心臟血管外科系主任陳紹緯表示，醫療團隊先為徐先生施行TAVI，經由鼠蹊部血管將人工瓣膜送至心臟並完成置放，無須採傳統開胸方式及使用體外循環。這種治療方式可大幅降低高齡、多重共病患者的手術風險，恢復也更快，但實際適用性仍須依患者狀況評估。

陳紹緯說，術後徐先生呼吸喘的症狀改善，經持續追蹤及評估，確認心臟功能與整體狀況適合進一步治療後，於2個月後接受第2階段手術，施行胸腔鏡左上肺葉切除術，切除腫瘤及周圍淋巴結。患者術後恢復順利，住院約一週後出院，後續並接受輔助性化學治療。

葉集孝提醒，台灣已邁入超高齡社會，同時罹患多種重大疾病的高齡患者將越來越常見。面對複雜病情，醫療團隊將兼顧各項疾病治療需求與整體風險，透過跨專業評估、適切安排治療順序及整合不同治療技術，為患者擬定個別化治療計畫，達成更安全周全的治療與照護需求。