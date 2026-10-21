砸近億元供蘭嶼居民免費健檢…衛福部曝是應「她」要求 還擬設部立醫院

距離縣市首長選戰投票日剩不到1個月，衛福部長石崇良今天於台東宣布，將砸9121萬元經費提供蘭嶼鄉居民、核廢料貯存場工人及實際居住蘭嶼者免費健檢，項目比公費成人健檢更多，納入腫瘤指標等因應核廢料訂出的項目。衛福部照護司指出，蘭嶼免費健檢計畫是應台東市長候選人、立委陳瑩建議推動，將自11月起，民眾可至當地衛生所及台灣本島合作醫療院所接受檢查。

115年蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫財源來自經濟部編列的9121萬元預算，由衛福部負責執行，衛福部照護司副司長陳青梅指出，該標案由台東馬偕醫院得標，將自11月1日起派20位醫療人員，輪班駐蘭嶼鄉衛生所為民眾篩檢，設籍蘭嶼、曾參與蘭嶼貯存場檢整作業工人，及具蘭嶼鄉實際居住事實者，不限年齡均可受檢，設籍蘭嶼但居住於本島民眾，也可在配合的18家醫院接受檢查。

衛福部前於107年提出類似的蘭嶼居民免費健檢計畫，由部立醫院主責執行，但計畫結案後中斷至今。陳青梅指出，陳瑩近期提出，應在蘭嶼設立醫院，然因醫院建設時間長，且需經完整評估、行政院核定，目前衛福部仍在爭取，陳認為不能因為等待醫院建設，忽略了解民眾健康情形，為此，衛福部再次提出免費健檢計畫，且醫福會持續規畫於蘭嶼設立一家部立醫院。

衛福部指出，蘭嶼居民總數僅5300位，設立一完整醫院不敷成本，陳青梅坦言，要在蘭嶼設立一般民間醫院，經營恐面臨挑戰，又因也較低，必須由政府介入，由公益角度出發設置，目前部立醫院為最優先考量。

衛福部已提供滿30歲民眾公費成人健檢，包括蘭嶼居民也可受檢。陳青梅指出，本次專案計畫篩檢，除涵蓋成人健檢項目外，也納入經專家評估，考量蘭嶼核廢料儲存量身定製的檢驗項目，包括理學檢查、危險因子評估、血液及尿液檢驗、腫瘤指標與影像檢查等，發現異常者，另提供個案管理、追蹤、轉介服務，盼建構「在地健檢＋家庭訪視＋健康管理」。