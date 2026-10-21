「新創追星計畫」再添進展 鐘雀3、4號升空 與地面通聯狀態良好

國家太空中心（TASA）「新創追星計畫」再添進展，由國內創未來科技研製的兩顆8U立方衛星「鐘雀3號」、「鐘雀4號」，台灣時間20日晚間7時4分搭乘SpaceX共乘任務升空，並於今天凌晨3時前，分別與智利、亞塞拜然地面站初步通聯，衛星狀態良好、電力充足，後續將驗證星間通訊等技術。

「鐘雀」系列衛星由創未來科技研製，前一階段已完成衛星本體操作與各項酬載功能驗證。歷經兩顆衛星的發射與營運經驗，團隊已能在發射後一周內完成衛星初期軌道操作。其中，鐘雀2號的Ka頻段寬頻通訊酬載已完成下鏈傳輸測試，傳輸速率超過100Mbps，並成功驗證通透模式（Transparent Mode）的訊號轉傳功能，為後續寬頻通訊服務及進階通訊技術驗證奠定基礎。

此次升空的「鐘雀3號」與「鐘雀4號」，將進一步挑戰衛星間協同通訊的關鍵技術。其中，波束跳躍技術可依據通訊需求，彈性調整波束的服務時段與覆蓋範圍，有助於提升衛星通訊資源的運用效率；雙向衛星間鏈路則將驗證兩顆衛星彼此建立雙向通訊與資料傳輸能力。團隊也將測試兩顆衛星端到端資料轉傳，驗證多顆衛星協同提供通訊服務的可行性。

TASA指出，低軌衛星通訊系統除了仰賴衛星與地面站之間的連線，也可透過衛星間鏈路建立空中的資料傳輸路徑。隨著星間通訊與波束跳躍等技術逐步成熟，未來有助於提升通訊資源調度的彈性，並為低軌衛星寬頻通訊網路的發展累積技術基礎。