健檢突然發現罹1「惰性癌」 醫師曝：切除後有高存活率

定期健康檢查是揪出癌症的關鍵。日前一名32歲男子在健檢時意外發現甲狀腺長了結節，隨後前往耳鼻喉科診所進一步檢查，病理報告證實為「甲狀腺乳突癌」，醫師指出「早期發現的甲狀腺癌，在手術切除後有很高的存活率」。

臉書粉專「弘育耳鼻喉科診所」分享，甲狀腺癌在美國的終生盛行率約為1%，其中又以「甲狀腺乳突癌」最為常見，佔所有甲狀腺癌案例約85%。醫師強調，如果有早期發現，在手術切除後有很高的存活率，而且復發率極低，很有機會可以根治。

弘育耳鼻喉科診所指出，日前他們診所有一案例即為甲狀腺癌，診所醫師林福民以超音波詳細掃描一名32歲患者，發現甲狀腺長出結節，結節雖然僅約1.1×0.8公分，卻出現「前後徑大於橫徑（taller than wide）」與「伴隨多處顯微鈣化點（microcalcification）」兩大惡性特徵。在隨即安排超音波導引細針穿刺檢查後，病理報告證實為「甲狀腺乳突癌」，目前已轉介至大醫院進行癌症分期與後續切除手術。

針對甲狀腺癌的症狀，國泰綜合醫院一般外科主治醫師蔡明霖進一步提醒，甲狀腺腫瘤生長速度通常較慢，常被稱為「惰性癌」，約有7成至9成的患者都是在健檢時意外被診斷出來，只要接受完整療程並定期追蹤，10年存活率更可超過98%。

由於早期大多無明顯症狀，發病原因可能與荷爾蒙、基因突變、遺傳或環境相關；一旦腫瘤逐漸長大壓迫或侵犯周邊組織，如壓迫喉返神經會導致聲音沙啞、刺激氣管引發久咳不癒、壓迫食道造成吞嚥困難，甚至在頸部摸到腫塊等，都屬於警訊。若民眾發現頸部局部腫大或上述不適，應儘速就醫評估，透過定期超音波檢查來預防。