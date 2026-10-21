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太空站直擊！薔琵颱風眼直徑100公里塞爆鏡頭 專家急喊：不用登陸就能搞事

聯合新聞網／ 綜合報導
國際太空站（ISS）捕捉到強颱薔琵的震撼俯視畫面，其颱風眼直徑估計達100公里、環流廣達1500公里，龐大雲系連鏡頭都快容納不下。圖／擷自Sen Corporation Limited影片
國際太空站（ISS）捕捉到強颱薔琵的震撼俯視畫面，其颱風眼直徑估計達100公里、環流廣達1500公里，龐大雲系連鏡頭都快容納不下。圖／擷自Sen Corporation Limited影片

2026年最強「風王」強烈颱風薔琵（Champi）展現出驚人姿態！國際太空站（ISS）自外太空拍下薔琵的超高畫質俯瞰影像，渾圓紮實的暴風雲系在地球表面盤旋，中央宛如黑洞般的巨型颱風眼直徑更長達100公里，整體環流直徑突破 1,500 公里，極具壓迫感的畫面也讓網友驚呼不已。

太空站4K鏡頭直擊！巨型颱風眼橫跨百公里

英國私人太空影像串流公司「Sen Corporation Limited」公開透過安裝在國際太空站（ISS）歐洲太空總署哥倫布實驗艙外的SpaceTV-1攝影系統所拍攝的影片，在4K超高畫質的鏡頭下，薔琵的結構細節展露無遺。

畫面顯示，薔琵外型呈現高度對稱的渾圓螺旋狀，厚實厚重的白色雲帶層層緊裹中心，其颱風眼邊界極為清晰深邃，直徑估算約有100公里，相當於能直接容納數個都會區，其外圍廣袤的環流直徑更超過1,500公里。由於暴風主體過於龐大，太空站鏡頭即使在軌道運行拉遠視角，也幾乎難以一口氣將整個雲系完整框住。

兩度眼牆置換達巔峰！氣壓降至895百帕並列今年風王

根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風在完成第二次眼牆置換後迎來二度巔峰，中心氣壓已下探至895百帕，近中心最大風速每秒達60公尺（相當於17級風以上），瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑達280公里、十級風半徑120公里。

這項強度數據直接追平今年先前的辛樂克、巴威與白海豚三大強颱紀錄，正式並列 2026 年「風王」寶座。氣象專家指出，由於薔琵前進路徑仍有溫暖水域供其吸收能量，暴風半徑恐進一步擴大至300 公里；不過當它逐漸向北推進、海溫轉涼且垂直風切增強後，強度才會逐步減弱。

週五、週六最貼近台灣！專家：不用進來就能搞事

面對這隻龐大怪獸，氣象署預估薔琵將維持西北西方向前進，預計週四（22日）抵達台灣東部外海並展開北轉，週五至週六上半天（23日、24日）是距離台灣最接近、風雨最劇烈的關鍵期。

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在Threads發文特別提醒，即便暴風圈僅是邊緣掠過陸地，民眾也切勿掉以輕心。由於當前正值秋季，東北季風南下與外圍環流交互作用產生加乘效果，「颱風本身根本不用直接進來就能搞事！」在強烈共伴與迎風面地形抬升下，往往會出現「颱風未到、風雨先到」的現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風

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