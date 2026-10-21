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點亮四季浪漫！淡江大橋夜景升級 連4周上演限定光雕秀、8大主題1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式。聯合報系資料照
備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式。聯合報系資料照

備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式，為呈現完美燈光展演效果，交通部公路局19日至21日進行燈光測驗，每種模式展示8至10分鐘，晚間9時後恢復原有秋季燈光模式，並於10月31日正式啟用，為期4周的主題光雕輪播展演。

公路局北區養護工程分局交控中心主任江堅銘表示，透過不同燈光色彩與變化，呈現四季、節慶及深夜模式，這是由大公照明設計顧問有限公司設計，並經國際知名建築師札哈．哈蒂事務所認可。

江堅銘說，淡江大橋主塔及橋上景觀燈劃分為平日（四季色彩變化）、周末（動態輪播與多色切換）以及節慶（主題色彩與情境）3大設計模組。

平日（周一至周五）依周次及日落時間依序播放春、夏、秋、冬季主題。春季燈光變化為白光、綠光、藍光、藍+白光，象徵大地復甦與深夜平靜；夏季為白光、藍光、綠光、綠+白光；秋季為白光、局光、橘黃光、橘+白光，呼用晚霞與豐收的溫暖感；冬季為白光、紫紅光、紫藍光、紫+白光，營造寒夜中的溫暖與典雅。

其中春夏季早上9時的藍光有視覺降溫，盼帶來夏夜河口的清涼感；凌晨1時的綠光，是為減少視覺負擔與環境干擾；秋冬季深夜（凌晨0點、1點之後）轉為低亮度的雙色模式，兼顧節能與基礎地標指引。

周末模式為晚間6時至凌晨0時，每小時依序輪播白、藍、 橘、綠、紅、紫等顏色，直管燈則呈現12秒波浪起伏，端點燈隨機閃爍，以營造休閒熱鬧氛圍。

節慶燈光部分，會在母親／父親節、國慶日／國家節日、西洋／七夕情人節、聖誕節、除夕／農曆春節、中秋節、端午節等，進行8大節慶主題，透過直管燈流動（如左右各3組／6組浮動），與特定色調進行情境渲染。

國慶日 / 國家節日將採用藍、白、紅國旗3原色，象徵國家慶典的莊嚴與熱情；西洋、七夕情人節，採用紅、粉紅、金黃色閃爍，主塔以紅、粉紅漸層互換，營造浪漫浪漫的節日感受。

母親節採用紅、粉紅燈光，代表母愛的溫馨與慈愛、父親節採用白、粉藍，代表父愛的穩重與沉靜；聖誕節用綠、紅與金黃光閃爍，呈現聖誕樹與歡樂聖誕派對色彩。

除夕／農曆春節用紅、淺紅搭配金黃閃爍，營造熱烈喜慶、歲歡迎新的傳統年節氣氛；中秋節採用黃、金黃色系，象徵「月圓人團圓」與皎潔明月的金黃意象；端午節採用墨綠、綠與白光閃爍，象徵粽葉與龍舟競渡，同時帶有端午初夏的清爽感。

另外，為呈現完美的燈光展演效果，公路局本周一至今天的每晚8時至9時進行燈光測試，每種模式展示約8至10分鐘，21時後則將恢復原有秋季燈光模式。後續在10月31日下周六啟動為期4周的主題光雕輪播展演，為北海岸夜景增添無限魅力。

江堅銘說，原本節慶時才有機會看到的主題光雕，10月31日起連續4周的周六、周日晚上6時至8時，將分別播放不同節慶主題燈光，晚間8時後則恢復目前秋季燈光模式。

交通部 主任 淡江大橋

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