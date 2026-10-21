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台北遮陽傘有沒有效？台韓研究團隊街頭實測結果公布

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
韓國 Sookuk Park 教授日前率領師生來台，攜帶高精度監測設備，與國立雲林科技大學助理教授楊馨茹合作，走入台北街頭進行實地調查，圖為西門町商圈遮陽傘與台韓研究團隊實測現場。圖／雲林科技大學提供
韓國 Sookuk Park 教授日前率領師生來台，攜帶高精度監測設備，與國立雲林科技大學助理教授楊馨茹合作，走入台北街頭進行實地調查，圖為西門町商圈遮陽傘與台韓研究團隊實測現場。圖／雲林科技大學提供

面對氣候變遷，夏季都市高溫讓行人走在路上也吃不消，台北市政府今年推動戶外遮陽傘，能否改善戶外熱環境，受到各界關注。雲林科技大學公布今年8月與韓國 Sookuk Park 教授團隊在台北小巨蛋、西門町等地實測結果，顯示遮陽設施有助減輕人體承受的熱負荷，研究也建議，樹木有助改變周邊微氣候，街道降溫應優先善用樹木遮蔭，再視需要增設人工遮陽。

韓國Sookuk Park教授日前率領師生來台，攜帶高精度監測設備，與國立雲林科技大學助理教授楊馨茹合作，走入台北街頭進行實地調查，研究範圍包括台北小巨蛋周邊自動遮陽傘、西門町商圈遮陽傘，以及敦化南路至仁愛圓環間的人行空間，比較不同街道型態及遮蔭條件對戶外熱環境的影響。

研究團隊透過移動式調查與定點量測，蒐集空氣溫度、相對濕度、風速及輻射熱等資料，並以平均輻射溫度（Tmrt）、生理等效溫度（PET）及通用熱氣候指數（UTCI）等指標，分析人工遮陽、行道樹與建築物陰影的遮蔭效益。

實測結果顯示，8月14日西門町陽光直射區的平均輻射溫度約61.7度，遮陽傘下約46.4度，相差15.3度；生理等效溫度則從47.3度降至39.5度，降低7.8度，通用熱氣候指數也相差約3.7度。8月15日台北小巨蛋周邊的實測結果同樣顯示，遮陽傘下的平均輻射溫度比日照區低約11.7度，生理等效溫度降低約6.2度。

Sookuk Park指出，生理等效溫度是評估人體熱舒適的重要指標，數值降低約6度，代表人體感受到的熱不適可能明顯改善。小巨蛋周邊遮陽傘下的生理等效溫度降低約6.2度，顯示人工遮陽能減輕行人承受的熱負荷。

不過，研究也提醒，遮陽傘下的空氣溫度並未出現同等幅度的下降。實測所見的15.3度差異，是平均輻射溫度的變化，並非氣溫直接降低15.3度。這也凸顯都市高溫改善不能只看氣溫，太陽輻射對人體的影響，以及行人是否有遮蔭可躲，同樣是評估戶外環境的重要依據。

至於街道遮陽如何配置，Sookuk Park建議，應優先利用樹木提供自然遮蔭。樹冠能阻擋陽光，樹木蒸散作用也有助改善周邊微氣候；若植栽條件受限、樹木尚未長成，或廣場及特定活動空間缺乏遮蔭，再以人工遮陽設施補強。

他指出，設置遮陽設施前，應先盤點周邊建築物陰影、行道樹冠幅、街道方位及不同時段的日照方向，釐清哪些位置、哪些時間最需要遮蔭，避免重複設置，讓有限的公共資源發揮更大效益。

楊馨茹表示，研究成果將作為人行道、廣場及公共設施規畫的科學參考，協助城市掌握遮陽需求，打造更舒適、友善的步行環境。團隊也將持續透過不同場域及時段的實測資料，驗證遮蔭配置效益，提供未來街道改善及都市高溫調適政策參考。

韓國 Sookuk Park 教授日前率領師生來台，攜帶高精度監測設備，與國立雲林科技大學助理教授楊馨茹合作，走入台北街頭進行實地調查，圖為行道樹下定點量測，記錄自然樹蔭與人行空間微氣候。圖／雲林科技大學提供
韓國 Sookuk Park 教授日前率領師生來台，攜帶高精度監測設備，與國立雲林科技大學助理教授楊馨茹合作，走入台北街頭進行實地調查，圖為行道樹下定點量測，記錄自然樹蔭與人行空間微氣候。圖／雲林科技大學提供

韓國 Sookuk Park 教授日前率領師生來台，攜帶高精度監測設備，與國立雲林科技大學助理教授楊馨茹合作，走入台北街頭進行實地調查。圖／雲林科技大學提供
韓國 Sookuk Park 教授日前率領師生來台，攜帶高精度監測設備，與國立雲林科技大學助理教授楊馨茹合作，走入台北街頭進行實地調查。圖／雲林科技大學提供

團隊 實測 台北

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