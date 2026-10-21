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流感季來了…南投新冠疫苗接種人次暴增5成 企業再捐400劑流感疫苗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
流感、新冠進入流行期，南投縣衛生局提醒民眾盡快完成疫苗接種。圖／南投縣政府提供
流感、新冠進入流行期，南投縣衛生局提醒民眾盡快完成疫苗接種。圖／南投縣政府提供

秋冬流感季節到來，南投縣獲國光生物科技及安特羅生物科技共同捐贈400劑流感疫苗，11月2日起提供未符合公費接種資格的低收入戶、中低收入戶及符合資格的防疫相關人員免費接種，減輕民眾自費負擔，疫苗數量有限，用罄為止。

南投縣政府衛生局表示，流感病毒在秋冬季節較為活躍，感染後可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及全身痠痛等症狀，部分患者甚至可能併發肺炎等重症。接種流感疫苗是降低重症及死亡風險的重要措施，但仍有部分民眾不符合公費接種資格，此次企業捐贈可補足部分防護需求。

衛生局統計，截至10月19日，南投縣流感疫苗累計接種7萬1344人次，較去年同期的6萬7028人次增加約6.44%；新冠疫苗累計接種2萬382人次，較去年同期的1萬3543人次增加約50.50%，顯示兩類疫苗接種人次均較去年同期成長。

衛生局長陳南松表示，感謝國光生技及安特羅生技發揮企業社會責任，捐贈400劑流感疫苗，讓防護資源延伸至公費政策尚未涵蓋的族群，除了照顧經濟弱勢家庭，也讓平日投入防疫工作、守護社區健康的相關人員獲得更多保障。

陳南松提醒，捐贈疫苗自11月2日起開放符合資格民眾接種，數量有限，接種至用罄為止。有需求的民眾可洽南投縣13鄉鎮市衛生所，確認接種資格及相關資訊，也可至南投縣政府衛生局網站查詢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。

衛生局指出，接種流感疫苗後約需2周才能產生足夠保護力，呼籲符合資格的民眾及早接種，並落實勤洗手、注意呼吸道衛生及生病在家休息等措施，共同守護自身與家人健康。

南投 流感疫苗 流感

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