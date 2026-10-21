流感疫苗該不該打？藥師分析4款流感疫苗差異 一文看懂接種選擇

國內流感疫情雖略有降溫，但仍處流行期，重症及死亡病例持續增加。疾管署最新監測資料顯示，上周新增159例流感併發重症病例、44例死亡，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，占比高達92.7%。隨著秋冬流感好發季節到來，專家呼籲民眾及早接種疫苗，尤其長者、慢性病患者等高風險族群，更應提高警覺。

市面上流感疫苗種類不少，包括雞蛋培養、細胞培養、佐劑型及高劑量疫苗，究竟有何不同？民眾又該如何選擇？書田泌尿科眼科診所藥師漢克（Hank）於YouTuBe頻道「書田會客室」節目「60秒問藥師」（https://www.youtube.com/shorts/OZT7aVxtPvo）表示，目前常見成人流感疫苗可依製程及配方分為四種類型。

2.細胞培養疫苗：利用哺乳類動物細胞培養病毒，不必依賴雞胚胎，可降低病毒在雞蛋培養過程中產生適應性變異的機會。不過，對雞蛋過敏者並非一定要選擇細胞培養疫苗，仍可依個人過敏史及醫師評估，接種適合的流感疫苗。

3.佐劑型疫苗：主要針對高齡族群免疫反應較弱的特性，在疫苗中加入佐劑，協助增強免疫反應，提高接種後的保護效果。

4.高劑量疫苗：同樣以年長者為主要接種對象，透過提高疫苗抗原含量，刺激免疫系統產生較強反應。部分研究顯示，高劑量疫苗對高齡者的保護效果優於傳統標準劑量疫苗，但仍須依核准適用年齡及個人健康狀況選擇。