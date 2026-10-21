清境旅宿安全分級曝光 立即危險案件掛零113家仍須追蹤

南投縣府持續針對清境地區旅宿業建築物周邊安全進行檢查，114年度共完成126家次檢查，其中113家次列為B級、13家次列為C級，沒有A級立即危險案件。縣府預計10月下旬起公布C級旅宿名單，供民眾選擇住宿時參考。

縣府表示，自106年起依「加強山坡地住宅安全維護執行要點」，持續辦理清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查，委託專業團隊現地勘查及風險評估，檢查項目包括邊坡穩定、排水設施及周邊環境條件，藉此及早發現潛在風險。

114年度檢查結果，A級為有立即危險，計0家；B級為現況有局部缺失或須持續追蹤管理，計113家次；C級為現況無顯著缺失，計13家次。縣府強調，B級不代表建築物本體有立即危險，後續將持續列管追蹤，督促業者改善及維護。

為提升旅宿業者自主安全管理觀念，縣府今年6月2日召開旅宿業者無障礙環境宣導暨建築物周邊安全檢查說明會，向業者及相關公會說明檢查制度、分級標準、改善重點及後續管理機制，並宣導自主巡查、防災整備與緊急應變；9月30日也再次說明分級標準，盼業者共同維護旅宿環境安全。

縣府表示，為提供民眾住宿選擇參考，預計於10月下旬起，在建設處網站公告114年度檢查評定為C級的旅宿業者名單，民眾可透過網站查詢，或撥打049-2222106轉1450至1452洽詢。另將B級及C級檢查結果函送相關公會，協助轉知會員，督促業者持續自主巡查、改善維護及落實防災管理。

縣府指出，清境地區旅宿環境安全攸關觀光發展，未來將持續辦理周邊安全檢查，強化風險管理、列管追蹤及輔導改善機制，兼顧公共安全與旅宿產業發展，提升旅遊環境安全品質。