跟進高鐵…台鐵App改版發車時間前5分鐘都能買 11月10日上路

現行台鐵App訂票系統，只開放旅客選購30分鐘後發車班次，如果旅客有感車需求，想購買30分鐘內發車車次，只能到現場售票機或排隊人工窗口處理，對許多壓線通勤族或行程變動較大的旅客很不方便。台鐵宣布已研議訂票系統，預計11月10日後，發車前5分鐘的班次，都能在手機上購票。

台鐵App「台鐵e訂通」提供旅客上網購票、手機取票最方便的選擇，但目前僅能選購訂票時30分鐘後班次。30分鐘內發車車次，旅客必須到站後透過自動售票機或人工櫃檯購買，讓不少旅客大喊不方便。

對照台灣高鐵，只要班次沒離站，都能夠用App訂到。旅客訂購30分鐘內發車的車次時，系統還會跳提示提醒，對趕時間、行程變動的旅客相當友善。

對此，台鐵公司表示，為精進旅客服務品質及便利旅客購票需求，「台鐵e訂通」App訂、取票於乘車當日開車前30分鐘內之限制，將於11月10日縮短至開車前5分鐘，以提升旅客即時購票及行動取票之便利性。