快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

腦齡不等於實際年齡…專家分析運動不只強身也健腦 建議每周累計150分鐘

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
專家指出，大腦健康除了受到年齡、遺傳及疾病影響，運動、睡眠、飲食與生活習慣也扮演重要角色。聯合報系資料照
專家指出，大腦健康除了受到年齡、遺傳及疾病影響，運動、睡眠、飲食與生活習慣也扮演重要角色。聯合報系資料照

隨著年齡增長，不少人逐漸出現記憶力衰退、注意力不集中等情況，擔心大腦是否開始老化。專家指出，大腦老化除了與年齡、遺傳及疾病有關，也受到運動、睡眠、飲食等生活習慣影響。研究發現，規律運動與腦部影像推估的「腦齡」變化具有關聯，民眾可透過快走、騎腳踏車及肌力訓練等方式，維持大腦健康。

開業精神科醫師楊聰財表示，腦齡通常是利用磁振造影（MRI）等腦部影像資料，透過統計模型估算大腦特徵，並非大腦真正的年齡，也不能單憑數字判定認知能力。

運動不只是減重或鍛鍊肌肉，更可能透過多種生理機制影響大腦。當肌肉收縮時，會釋放具有訊息傳遞功能的分子，稱為「肌肉激素」，其中鳶尾素（irisin）受到研究關注；腦源性神經營養因子（BDNF）神經細胞的「養護支援系統」，它與神經細胞的存活、突觸可塑性、學習及記憶等功能有關。

楊聰財說，不過相關研究仍持續進行，不能認定運動一定能讓每個人的腦齡下降，也不能將腦齡變化等同於記憶力年輕了幾歲。

楊聰財指出，運動對各年齡層的大腦都有幫助，兒童及青少年可透過跑跳、球類及游泳等活動，培養身體協調、注意力與情緒調節能力；青壯年可利用午休散步、提早一站下車或工作期間起身活動，減少久坐。中年族群應及早管理高血壓、糖尿病、血脂異常及肥胖等問題；熟齡及高齡者則可結合有氧運動、肌力與平衡訓練，維持行動能力及日常生活的獨立性。

至於運動量，楊聰財建議民眾可參考世界衛生組織建議，一般健康成人每周累積150至300分鐘中等強度有氧活動，或75至150鐘高強度有氧活動，並每周至少2天進行主要肌群的肌力訓練。中等強度運動可透過「說話測試」判斷，運動時呼吸稍微加快，仍能說話，但不太能輕鬆唱歌，如快走；呼吸明顯加快，只能說出較短的句子，例如較快速度的跑步。

楊聰財說，若平時缺乏運動習慣，不必一開始就進行高強度訓練，可先從每天10分鐘開始，再依體能逐步增加時間與強度。運動效果不能只看流汗多少，持續且符合個人能力才是關鍵。

楊聰財表示，規律運動有助於改善心肺適能、肌力、平衡與代謝健康，並協助控制部分心血管危險因素，這些改變有助於降低部分可預防的腦血管及認知退化風險。同時，運動應與充足睡眠、均衡飲食、不吸菸、適量飲酒或避免飲酒，及慢性病管理相互配合，沒有任何一種運動能保證預防失智症，更不能取代必要的治療。

運動 年齡 健腦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跌倒骨折照了X光才發現骨鬆 3萬筆健檢揭警訊 小心變矮、駝背、腰酸

身高變矮走路易累別輕忽 醫師：可能與肌力流失或骨質疏鬆有關

只要每天規律走路 均可維護心血管健康

50歲後不只要看體重！腹部肥胖又缺維生素D 研究：死亡風險高123％

相關新聞

薔琵路徑不排除西修更靠近台灣 颱風暴風圈周五上午陸續籠罩5縣市

薔琵颱風來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱薔琵上午8時距離台灣約1000公里，持續維持著巔峰狀態，過去6小時穩定朝西北西移動，明天薔琵颱風來到副熱帶高壓弱點後，將會減速、開始北轉。以目前資料研判，薔琵颱風通過日本與那國島至石垣島之間的機率最高，但如果明天北轉的時間較晚，幅度較小，路徑就會再往西修正一點、更靠近台灣。󠀠

光復連假省道15處地雷路段曝光 合歡山高乘載管制範圍1次看

本周六起一連3天的光復節連假，交通部公路局預估省道主要幹道及各觀光風景區，包含台9線南迴公路、台61線淡江大橋等15處為易壅塞路段。另外，此次連假合歡山也將實施高乘載管制，管制範圍西端為翠峰、東端為大禹嶺，管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整。

薔琵登今年風王…北部下午起風雨漸有感 周五至周六清晨影響最大

薔琵颱風榮登今年風王，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，中央氣象署最新颱風資料出爐，目前強颱薔琵距離台灣約還有1100公里，從昨天下午至現在薔琵都維持巔峰型態，眼牆中清晰的重力波紋，也反應出其對流的旺盛與穩定性。根據各國資料，薔琵颱風與今年風王辛樂克相當，正式成為今年西太平洋風王。

飲料喝一口蓋回去能放多久？醫示警「這溫度」放1小時就該丟

天氣炎熱，不少人買了瓶裝飲料，喝幾口後轉緊瓶蓋，放在車上或桌邊，等到口渴時再拿起來喝。不過，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，瓶蓋鎖緊不代表細菌就此消失，飲料開封後的保存時間、環境溫度及飲品種類，都會影響保存安全，尤其鮮奶、拿鐵及鮮豆漿等需要冷藏的飲品，更不宜長時間放在室溫下。

義美水果人主題店萌翻中山門市！療癒打卡、凍乾果乾85折，水果霜淇淋聖代限時嚐鮮

走進義美中山門市，彷彿一秒踏進水果人的可愛世界！草莓人、蘋果人、百香果人化身最佳玩伴，相約野餐、開心玩耍，各種逗趣互動，讓人忍不住停下來拍照打卡。義美中山門市水果人主題店自10/16起期間限定登場，以義美生機水果人為主角，將店內空間變成充滿童趣的場景，邀請大小朋友一起走進水果人的日常，感受可愛魅力，順道挖掘好吃又好玩的水果系驚喜！ 義美中山門市水果人主題店自10/16起期間限定登場。圖／義美生機提供 水果人陪你逛門市！凍乾蔬果乾全品項85折，人氣百香蘋果必嚐 除了療癒的主題布置，義美中山門市也祭出限定優惠。10/16至11/1，凡於中山門市購買義美生機凍乾蔬果乾全品項，即享單件85折優惠。 義美生機凍乾蔬果乾採用「冷凍．真空乾燥」技術，保留食材原有的外觀與風味，打造鬆脆口感，無添加食品添加物，方便常溫保存。草莓、芒果、香蕉、芭樂、鳳梨、藍莓等多款水果，讓人隨時都能享受果香；喜歡鹹食零嘴的消費者，還有香脆的「海鹽秋葵」，滿足不同口味的喜好。 其中，超高人氣的「百香蘋果」以台灣百香果原汁包覆厚切蘋果片，吃得到蘋果原有纖維與香氣！入口先是蘋果清甜，接著感受百香果濃郁酸香，層次

紅果短劇爆紅篡位Netflix！網沉迷追劇「幾天沒睡」 醫揭上癮原因

除了看YouTube、TikTok，或是在Threads上滑串文，台灣民眾的日常娛樂似乎又多了一個新選擇，那就是看短劇。近日有網友發文，表示自己迷上「紅果短劇」，稱短劇的劇情節奏快到Netflix根本比不上，甚至稱紅果短劇在他心中已經「成功篡位Netflix了」，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。