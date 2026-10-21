頭痛吃止痛藥恐愈吃愈沒效？醫揭偏頭痛4大警訊 每月痛逾3天應就醫

頭痛是常見的身體不適症狀，不少人習慣服用止痛藥緩解，卻忽略背後可能是罹患「偏頭痛」的警訊。耕莘醫院神經內科主任劉議謙表示，若頭痛反覆發作，伴隨惡心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀，應警覺可能是偏頭痛。一般止痛藥未必能有效緩解，過度服用反而可能引發「藥物過度使用頭痛」，陷入惡性循環。建議每月頭痛達3天以上就醫，部分患者可適量攝取咖啡因緩解症狀。

劉議謙表示，腦中的環境、溫度刺激、睡眠、荷爾蒙變化等，都是引起偏頭痛的因素，睡太少、睡太多、氣候變化也都可能引起發作。部分食物也可能誘發偏頭痛，如酒類、巧克力、起司等食物都曾被指出可能與部分患者的偏頭痛發作有關。不過，每個人的誘發因素不盡相同，建議患者可紀錄自身狀況觀察，經調整飲食後，嘗試是否改善。

劉議謙說，與一般頭痛相比，偏頭痛通常較為嚴重，也更容易伴隨其他症狀，惡心、嘔吐、畏光及怕吵，嚴重時甚至影響正常工作與生活。常見疼痛部位包括太陽穴及後枕部，其中，太陽穴可能出現明顯的搏動性疼痛，感覺像是一陣一陣抽痛。

然而，劉議謙說，一般市售常見的止痛藥，無法針對偏頭痛的致病機轉對症下藥，緩解效果有限。因此，如果一個月頭痛超過3天，建議到神經內科就醫，透過處方藥才能比較有效緩解偏頭痛。

劉議謙說，若經常服用止痛藥，反而可能出現「藥物過度使用頭痛」，形成愈吃愈多、愈吃愈沒用的循環。若一個月有超過15天需要服用止痛藥，就應提高警覺，接受醫師評估。

偏頭痛好發於年輕女性，約20至50歲是相對常見的族群。劉議謙表示，女性荷爾蒙變化也是重要誘發因素，因此不少女性會在月經來潮前出現偏頭痛。部分患者進入更年期後，頭痛可能逐漸改善甚至消失，但也有人在更年期後才開始出現頭痛。

劉議謙表示，咖啡因可以與偏頭痛的神經傳導物質產生拮抗作用，因此他臨床上會建議患者可以適當攝取咖啡因，有助減輕偏頭痛。但仍應該注意不要過量攝取，或長期大量飲用後突然減少，反而可能造成偏頭痛。

此外，劉議謙建議，患者可從調整生活型態著手，包括維持規律睡眠、留意氣候及飲食等可能的誘發因素，針對這些因素進行調整。若懷疑自己有偏頭痛，已影響到日常生活，就可尋求神經內科醫師協助，避免愈拖愈久。