心導管球囊爆裂！救命醫材竟釀1死1重傷美國緊急召回 食藥署回應了

美國食品藥物管理局（FDA）近日發布醫材召回警訊，愛德華生命科學公司（Edwards Lifesciences）生產的心導管手術醫材「Commander M delivery systems」，因手術中球囊可能爆裂，導致器材無法經心導管取出，須額外介入處置，截至10月5日，已造成1死、1重傷。衛福部食藥署表示，國內未輸入受影響產品，不受此次召回影響。

美國愛德華生命科學公司向美國FDA回報，公司總計收到3件異常事件反應，心導管醫材中的球囊，於手術充氣過程中爆裂，其潛在風險包括造成病患血管栓塞，及醫材無法從循導管取回，需額外手術介入。不過，該醫材用於治療二尖瓣置換手術病人，這類患者不適合進行外科手術，導致後續處置過程中，病患出現嚴重不良預後，包括死亡及重傷，截至5日已確認有1人身亡、1人重傷。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯說，美國愛德華生命科學公司所製之「Commander M delivery systems」受影響產品批號為67718561、67804014、67887043及67887044。該產品主要用於經導管二尖瓣置換手術，因接獲使用球囊在充氣過程中破裂之通報，可能導致患者發生栓塞或需進一步手術處置之風險，故業者通知受影響客戶停止使用並辦理產品回收。

謝綺雯表示，本案受影響產品未於我國取得醫療器材許可證，國內也未輸入受影響產品，故不受本次事件影響。食藥署已於115年10月16日將相關資訊公布於官網「國內消費紅綠燈－國際醫療器材」專區，將持續關注國際醫療器材安全資訊，維護民眾使用醫療器材之安全，網址為http://www.fda.gov.tw/tc/csmnewsContent.aspx?mid=270&id=8072。