彰化秀傳引進超音波神經止痛 助患者減輕用藥負擔

彰化秀傳醫院引進超音波導引神經止痛術，利用即時影像辨識神經、血管及周圍組織，協助醫師將針頭準確引導至目標位置。依治療需求注射藥物，避免長期服用止痛藥增加腎臟負擔。

彰化秀傳醫院今天發布新聞稿說明，病患在手術後的急性疼痛或長期反覆發作的慢性疼痛，依賴止痛藥緩解不適，但止痛藥長期服用會增加腸胃及腎臟負擔。

彰秀醫院麻醉科主任孫懋昇指出，醫院引進超音波導引神經止痛術，可依病況應用於急慢性疼痛控制，為患者提供另一種治療選擇。

孫懋昇說，超音波導引神經止痛術是利用即時影像辨識神經、血管及周圍組織，協助醫師將針頭準確引導至目標位置，再依治療需求，可注射局部麻醉藥物，暫時阻斷疼痛訊號傳遞；若疼痛與神經周圍組織沾黏有關，也可評估採用神經水解技術，注入治療液協助分離沾黏組織，減輕神經受到的壓迫與刺激。

孫懋昇表示，超音波導引有助於提升注射準確性，降低傷及周圍組織的風險，也可作為部分不適合長期服用消炎止痛藥患者的治療選擇。