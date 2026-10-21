光復連假省道15處地雷路段曝光 合歡山高乘載管制範圍1次看

本周六起一連3天的光復節連假，交通部公路局預估省道主要幹道及各觀光風景區，包含台9線南迴公路、台61線淡江大橋等15處為易壅塞路段。另外，此次連假合歡山也將實施高乘載管制，管制範圍西端為翠峰、東端為大禹嶺，管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整。

光復節連假（10月24日至10月26日）將至，預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各觀光風景區周圍將出現車潮。

公路局說，省道易壅塞路段及時段計15處，包含主要幹道的台9線南迴公路、台1線水底寮至台26線楓港路段、台61線淡江大橋、台61線鳳鼻至香山及台61線竹南路段。

銜接高速公路的路段，像是台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道路段。

重要觀光風景區鄰近路段如台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙及台21線日月潭路段等，都有車多擁擠的情況。

公路局表示，為紓緩省道壅塞路況，依各路段連續假期的交通特性規畫相關疏導措施，並協調地方警力加強壅塞路段交通秩序維護及加強違規取締等。

此外，公路局說，此次光復連假期間，合歡山地區將實施高乘載管制，管制範圍西端為翠峰、東端為大禹嶺，管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整，以降低車流集中及違規停車情形。

公路局也提醒，目前台61線西濱快速公路新北市至苗栗縣平交路口立體化改善工程已開始施工，呼籲用路人須多留意並提前改道。

公共運輸部分，公路局於光復連假期間推出多項優惠措施，搭乘85條中長途國道客運路線享票價85折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享57折優惠。

公路局說，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費（轉乘前先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）及搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，為因應本次連假，已協調各國道客運業者籌措約1.5倍的充足運能，提供日均開行約7003班次，預估日均疏運約15.8萬人次，截至10月16日已售出約4萬張預售票，尚有非常充足的服務運能。

銜接國道易壅塞路段及時段。圖／交通部公路局提供

觀光風景區易壅塞路段及時段。圖／交通部公路局提供

主要幹道易壅塞路段及時段。圖／交通部公路局提供