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飲料喝一口蓋回去能放多久？醫示警「這溫度」放1小時就該丟

聯合新聞網／ 綜合報導
飲料喝一口蓋回去還能放多久？醫師揭保存關鍵。示意圖／AI生成
飲料喝一口蓋回去還能放多久？醫師揭保存關鍵。示意圖／AI生成

天氣炎熱，不少人買了瓶裝飲料，喝幾口後轉緊瓶蓋，放在車上或桌邊，等到口渴時再拿起來喝。不過，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，瓶蓋鎖緊不代表細菌就此消失，飲料開封後的保存時間、環境溫度及飲品種類，都會影響保存安全，尤其鮮奶、拿鐵及鮮豆漿等需要冷藏的飲品，更不宜長時間放在室溫下。

黃軒今（21日）在臉書發文指出，對嘴喝飲料時，口腔中的微生物可能隨唾液及少量食物殘渣接觸瓶口，甚至進入飲料。微生物是否繼續繁殖，則與飲料成分、溫度及放置時間有關。

至於喝剩的飲料能放多久，黃軒表示，白開水、無糖茶、果汁、拿鐵及豆漿的保存條件不同，不能一概而論。一般食品安全原則建議，需要冷藏的易腐敗食品，在室溫下放置不宜超過2小時；若環境溫度高於約32度，則應縮短至1小時。超過時限就應丟棄，但這項原則並不代表所有瓶裝飲料開封2小時就會變質。

他也提醒，飲料摸起來還有些冰涼，不代表保存條件合格。尤其夏天車內溫度可能遠高於一般室溫，車上的杯架不能當成冰箱使用。此外，飲料沒有酸味、異味或變色，也不代表一定安全，若已在不適當的環境放置過久，不應再靠喝一小口來測試。

黃軒指出，將飲料重新放進冰箱，只能減緩微生物繁殖，無法消毒，也不能抵銷先前在高溫環境放置的時間。因此，需要冷藏的飲品應儘早放入冰箱。

黃軒也分享3個正確飲用習慣，提醒民眾從日常生活降低飲料保存風險：

1. 分次喝先倒入乾淨杯子： 大瓶飲料若打算分次飲用，可先倒入乾淨杯子，減少瓶口反覆接觸嘴巴的機會。

2. 對嘴喝過就自己喝、儘早喝完： 避免將喝過的飲料遞給家人或朋友共飲，並減少開封後長時間放置。

3. 需要冷藏就儘快冰起來： 依照產品標示保存，不要將飲料長時間放在車內或室溫環境，尤其是鮮奶、拿鐵及鮮豆漿等易腐敗飲品。

飲料 溫度 醫師 食安

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