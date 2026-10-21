薔琵路徑不排除西修更靠近台灣 颱風暴風圈周五上午陸續籠罩5縣市

薔琵颱風來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱薔琵上午8時距離台灣約1000公里，持續維持著巔峰狀態，過去6小時穩定朝西北西移動，明天薔琵颱風來到副熱帶高壓弱點後，將會減速、開始北轉。以目前資料研判，薔琵颱風通過日本與那國島至石垣島之間的機率最高，但如果明天北轉的時間較晚，幅度較小，路徑就會再往西修正一點、更靠近台灣。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，值得注意的是，如果颱風偏西到與那國島附近時，可能與台灣陸地產生作用，而出現不規則的走勢。如果颱風按照目前預測，暴風圈預計在周五上午開始，陸續籠罩宜蘭、花蓮、新北、台北、基隆。下午至夜晚，是距離台灣最近時刻，周六凌晨逐漸遠離。󠀠

即使颱風最後沒有直接登陸台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因其環流廣泛，各地風勢強勁，台北～苗栗、宜蘭會有大雨甚至強降雨，山區雨勢特別猛烈，其餘地區則是雲多偶陣雨，整體還是會有颱風天的感受。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。