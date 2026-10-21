淡江大橋10月31日起主題光雕展演4周 8大節慶燈光假日輪播

淡江大橋主塔及橋上景觀燈設有四季、節慶及深夜模式，公路局規劃10月31日起展開為期4周主題光雕輪播，除平日四季模式外，假日晚間有機會看到國慶、情人節等8種節慶燈光輪播。

連接淡水、八里的淡江大橋在今年5月12日正式通車後，成為國家級新地標。

淡江大橋的設計形態語言，源自舞者之美、夕陽之美以及雙手合十的祈福之美，景觀燈光設計也是一大亮點。交通部公路局北區養護工程分局交控中心主任江堅銘告訴中央社記者，透過不同燈光色彩與變化，呈現四季、節慶及深夜模式，由大公照明設計顧問有限公司設計，並經國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所認可。

原本在節慶時才有機會看到的主題光雕，公路局規劃，10月31日將正式啟動為期4周的主題光雕輪播展演，為呈現完美的燈光展演效果，10月19日至21日每晚8時至9時進行燈光測試，每種模式展示約8至10分鐘，晚間9時後則將恢復原有秋季燈光模式。

江堅銘指出，10月31日起連續4周每周六、周日晚間6時至8時分別播放不同節慶主題燈光，平日周一至周五則依周次依據播放春、夏、秋、冬季主題，晚間8時後則恢復目前秋季燈光模式。

節慶模式結合文化習俗、國家慶典及節日情感，透過直管燈流動變化與不同色彩搭配，營造節慶氛圍，共有8種節慶主題燈光。

其中，國慶日採藍、白、紅國旗3原色，象徵國家慶典的莊嚴與熱情；西洋情人節及七夕以紅、粉紅搭配金黃燈光，主塔以紅、粉紅漸層互換營造浪漫氛圍；母親節以紅、粉紅代表母愛的溫馨與慈愛，父親節則採白、粉藍色系，傳達父愛的穩重與沉靜。

耶誕節以綠、紅及金黃燈光呈現聖誕樹與歡樂聖誕派對色彩；除夕及農曆春節採紅、淺紅搭配金黃閃爍，營造傳統年節氛圍；中秋節以黃、金黃色系呼應明月與團圓意象；端午節則運用墨綠、綠色及白光閃爍，呈現粽葉、龍舟等節慶意象，也增添初夏的清爽感。

公路局北區養護工程分局表示，目前景觀燈通常在日落時刻點亮，依據季節更迭，春季為3至5月，燈光呈現白、綠、藍及藍白雙色；夏季為6至8月，呈現白、藍、綠及綠白雙色，其中晚間9時轉為藍光，營造河口清涼感，凌晨1時則轉為綠光，降低視覺負擔。

秋季為9至11月，以白、橘、橘黃及橘白雙色呼應晚霞與豐收溫暖意象；冬季為12月至隔年2月，採白、紫紅、紫藍及紫白雙色，營造寒夜中的溫暖與典雅氛圍。

深夜12時或凌晨1時後，景觀燈將調整為低亮度雙色模式，兼顧節能與基礎地標指引功能，並考量淡水周邊居民作息，降低燈光對生活環境的干擾。

公路局提醒，用路人切勿邊開車邊欣賞燈光展演，以免分心引發追撞事故，而江堅銘則推薦，橋上人行道是夜間觀賞燈光的最佳地點，民眾可步行上橋，近距離欣賞光影變化。