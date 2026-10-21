「布」能沒有你 天心挺創世募尿布減長照家庭負擔

金鐘影后藝人天心挺身擔任創世基金會公益大使，喊出「布能沒有你」，透過暖心傳愛活動，守護植物人，邀請社會大眾一起募集尿布，減輕2萬個長照家庭沉重的負擔。

天心近日夠透過新聞稿分享，在戲劇中體會家庭的重量，現實生活中面對年歲增長與不可逆的生命課題，更應坦然面對、及早溝通，不把難題留給最愛的另一半。談到最愛的媽媽在去年驟然離世，自己花很多時間消化，也感謝親友陪伴渡過悲傷。

天心特別提到行善就是日常落實「好好說話」，個性較為直爽急躁的她，坦言從先生身上學會溫柔與克制，多給予正向的眼神與溫和的溝通，也是對社會表達善意的方式，期盼大家與她一起從日常關懷社會。

創世基金會是專門照顧清寒植物人的社福機構，設有17所植物人安養院，有23處據點提供到宅服務，迄今安養3024名植物人，免費到宅服務1萬6711名植物人及重度臥床老人。

Momo購物網協助創世合作一起守護植物人、近似植物人及重度臥床老人，發起「布能沒有你，暖心傳愛」活動，盼大眾一同發揮愛心做公益，即日透過momo購物網搜尋「創世基金會」，點選專案即可小額捐款，募集尿布，減輕長照家庭沉重的負擔。