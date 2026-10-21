颱風薔琵最快深夜海警 北部山區10月23日防大豪雨

氣象署表示，最快今天深夜至明天凌晨將發布颱風薔琵海上颱風警報、明天下半天發布陸警，明晚至24日清晨是薔琵距台最近的期間，23日北部山區不排除降雨達大豪雨等級。

中央氣象署預報員朱美霖今天上午在天氣說明會中表示，今年第29號颱風薔琵上午8時中心位置約在鵝鑾鼻東南東方1050公里的海面上，近中心最大風速每秒60公尺；若路徑無重大變化，預估在今天深夜至明天凌晨有機會發布海上颱風警報；明天下午至傍晚不排除發布陸上颱風警報。

朱美霖表示，薔琵接近台灣時，強度會稍微減弱，預估為強颱下限或中度颱風等級，路徑沿太平洋高壓邊緣朝西北前進並逐漸北轉，預計明晚至24日清晨距離台灣最接近，接著轉向東北加速遠離；今天的預報與昨天相比有略為往西偏一些些，仍在持續調整中，有不確定性。

朱美霖指出，今天上半天各地天氣仍相對穩定，下半天開始受東北季風增強影響，北部、東北部轉為間歇性降雨，晚間起宜蘭、大台北山區防範較大雨勢；明天受東北季風及颱風外圍環流加成，北部及宜花地區雨勢明顯，大台北山區與宜蘭要留意局部大雨。

朱美霖進一步說明，23、24日是颱風影響最明顯的期間。23日北部、宜花地區有局部豪雨，中部山區防大雨，北部山區不排除降雨達大豪雨等級；24日風向轉偏北風，北部降雨持續，中部與東部仍有局部短暫陣雨；25日颱風遠離，降雨大幅趨緩，僅桃園以東及午後山區有局部零星降雨。

氣溫方面，朱美霖提醒，今天白天仍晴朗偏熱，北部、東北部高溫約28度至30度，下半天東北季風增強，明天起北部及東北部白天高溫下滑至23至24度，轉為偏涼；颱風影響期間北部、東半部因降雨影響，高溫約25至28度，其中23日台東地區受背風沉降影響，可能有焚風發生，出現局部36度以上高溫。

朱美霖提醒，今天起台灣附近已經明顯轉成東北風，西半部沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖及恆春半島易有9至11級強陣風；另外，明天各沿海浪高可達3至4公尺以上，東部海面更可能出現6公尺左右巨浪。