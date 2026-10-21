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桃機2025年貨運量噸躍全球第9名 邀產官學共研新貨運園區作業規範

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
根據ACI統計，2025年桃園機場貨運量達250萬噸，較2024年成長10.1%，全球排名自第10名上升至第9名。記者黃仲明／攝影
根據ACI統計，2025年桃園機場貨運量達250萬噸，較2024年成長10.1%，全球排名自第10名上升至第9名。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場貨運量持續成長，2025年貨運量達250萬噸，較去年增加10.1%，全球排名從第10名升至第9名。因應航空物流需求增加及作業模式轉變，機場公司20日舉辦新貨運園區共同作業規範第四場交流座談會，邀集政府機關、航空公司、倉儲業者、貨運代理業者及學界代表，針對營運管理、服務標準及貨況資訊交換等議題交換意見，為未來園區營運制度建立共同原則。

根據國際機場協會（ACI）統計，桃機2025年貨運量達250萬噸，較2024年成長10.1%，全球排名上升至第9名，持續名列全球十大繁忙貨運機場。面對貨運需求成長，機場公司除規畫擴充貨物處理量能、完善倉儲及作業設施，也著手優化作業流程與管理制度，盼透過跨單位協作及資訊整合，提升整體物流效率。

機場公司表示，這場座談委託台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）辦理，延續前三場交流成果，進一步研議新貨運園區的管理架構，規畫以「營運管理要點」為基礎，搭配「共同作業規範」、「服務水準（SLA）及績效指標（KPI）協定」及「資訊交換管理」機制，針對園區作業流程、服務標準及不同單位間的作業介面建立共同原則。

本次座談會也邀請國際貨運代理協會聯合會會長沈健利（Prof. Dr. Thomas Sim），並於會中分享新加坡航空貨運及物流園區發展經驗，提供服務水準建構、績效管理及營運制度規畫等國際案例，作為桃機後續制度研擬的參考。

機場公司指出，後續將持續彙整產官學界意見，檢視制度的實務可行性，並透過分階段試辦驗證、資訊系統整合及滾動檢討，逐步推動共同作業規範落實，強化各單位間的營運協調及資訊交換機制，結合新貨運園區軟硬體設施升級，朝向智慧、效率、安全及韌性的航空物流環境發展，提升桃園機場整體貨運服務量能與國際競爭力。

機場公司舉辦「新貨運園區共同作業規範第四場交流座談會」，共同聚焦未來新貨運園區的營運管理制度與實務執行方向，為跨單位協作奠定關鍵基礎。圖／機場公司提供
機場公司舉辦「新貨運園區共同作業規範第四場交流座談會」，共同聚焦未來新貨運園區的營運管理制度與實務執行方向，為跨單位協作奠定關鍵基礎。圖／機場公司提供

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