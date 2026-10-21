薔琵登今年風王…北部下午起風雨漸有感 周五至周六清晨影響最大

薔琵颱風榮登今年風王，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，中央氣象署最新颱風資料出爐，目前強颱薔琵距離台灣約還有1100公里，從昨天下午至現在薔琵都維持巔峰型態，眼牆中清晰的重力波紋，也反應出其對流的旺盛與穩定性。根據各國資料，薔琵颱風與今年風王辛樂克相當，正式成為今年西太平洋風王。

路徑方面，對台灣的影響不容忽視，「觀氣象看天氣」表示，薔琵颱風似乎選擇了一條對台灣不那麼友善的路徑，離台灣較近轉向，且中心無經過地形破壞，影響時間拉長。以氣象署的路徑預報來說，屆時颱風中心距離台灣不到200公里，若以Google 最新一代WNV3模式來看，甚至僅距離100公里左右，如此一來十級風暴風圈也會十分接近東北角。

預估路徑不變的情況下，「觀氣象看天氣」表示，西北部沿海從今天午後就會出現強陣風，隨著時間推移整個西部沿海也會陸續出現強陣風，並在明天白天逐漸往內陸擴展。降雨方面。今天午後北部、東北部就會出現間歇雨勢，並隨颱風靠近逐漸增大，並會持續很長一段時間。

「觀氣象看天氣」表示，周五至周六清晨，是風雨最大的時候，屆時預估宜花及新竹以北都有機會在七級暴風圈內。預估氣象署明天就會發布海警，陸警也會接續發布，務必最好防颱措施。西南部地區則要看颱風路徑變化，若再有變動，不排除也會出現雨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。