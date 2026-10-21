薔琵襲台周五有望颱風假？侯友宜：北北基桃周四晚間統一宣布

強颱薔琵持續接近，估周五下半天至周六清晨風雨最劇，沿海陣風可達9至11級，烏來山區雨量上看750毫米。新北市府今召開颱風整備會議，市長侯友宜要求各局處完成防颱整備及預防性撤離規劃，是否停班課將於周四晚透過北北基桃平台統一宣布。

新北市政府於今天上午於市政會議後召開防颱整備會議，天氣風險公司指出，強颱薔琵目前位於台北市東南方約1300多公里，以每小時20.7公里速度移動，逐漸接近台灣，預計周四清晨發布海警，陸警可能於周四下午5時30分或晚間8時30分發布。

天氣風險公司表示，周四受颱風外圍環流及東北季風影響，北海岸、東北角及山區將有大雨至豪雨，沿海也有長浪發生機會。周五下午至晚間隨暴風圈掃過桃園以北至宜蘭，將是新北風雨最明顯的時段，山區可能出現豪雨至大豪雨，平地則有大雨至大豪雨。周六颱風逐漸遠離，上班時間後風雨可望快速減弱，海陸警報預計自清晨起陸續解除。

在風力及雨量部分，薔琵颱風風勢大於雨勢，周四雨量約150至200毫米，周五石門、陽明山山區及東側山區最大可達300毫米，平地約150毫米，周四至周六烏來南側山區累積雨量最高可達750毫米。

市長侯友宜指示各局處及區公所全面檢視防颱裝備，加強固定鷹架、招牌、圍籬及路樹，船隻應進港安置，漁工及移工也須上岸安置。針對土石流潛勢區、坡地社區與孤島地區，要求民政局、工務局及原民局須執行預防性撤離。

侯友宜也要求水利局、工務局及環保局須落實側溝、箱涵及雨水下水道清淤，還有抽水機的整備工作，降低積淹水風險，提醒市民提前做好防颱準備。

至於民眾關心的停班停課，侯友宜表示將依北北基桃平台機制，按照既定時間於周四晚間統一對外宣布，市府也將持續掌握颱風動態，也請各單位及市民做好防颱準備。

天氣風險公司說明強颱薔琵動態。記者黃子騰／攝影

新北市政府今天召開颱風整備會議。記者黃子騰／攝影