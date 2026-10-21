義美水果人主題店萌翻中山門市！療癒打卡、凍乾果乾85折，水果霜淇淋聖代限時嚐鮮

走進義美中山門市，彷彿一秒踏進水果人的可愛世界！草莓人、蘋果人、百香果人化身最佳玩伴，相約野餐、開心玩耍，各種逗趣互動，讓人忍不住停下來拍照打卡。義美中山門市水果人主題店自10/16起期間限定登場，以義美生機水果人為主角，將店內空間變成充滿童趣的場景，邀請大小朋友一起走進水果人的日常，感受可愛魅力，順道挖掘好吃又好玩的水果系驚喜！

義美中山門市水果人主題店自10/16起期間限定登場。 圖／義美生機提供

義美中山門市水果人主題店自10/16起期間限定登場。圖／義美生機提供

水果人陪你逛門市！凍乾蔬果乾全品項85折，人氣百香蘋果必嚐

除了療癒的主題布置，義美中山門市也祭出限定優惠。10/16至11/1，凡於中山門市購買義美生機凍乾蔬果乾全品項，即享單件85折優惠。

義美生機凍乾蔬果乾採用「冷凍．真空乾燥」技術，保留食材原有的外觀與風味，打造鬆脆口感，無添加食品添加物，方便常溫保存。草莓、芒果、香蕉、芭樂、鳳梨、藍莓等多款水果，讓人隨時都能享受果香；喜歡鹹食零嘴的消費者，還有香脆的「海鹽秋葵」，滿足不同口味的喜好。

10/16至11/1，凡於水果人主題店購買義美生機凍乾蔬果乾全品項，享85折優惠。 圖／義美生機提供

其中，超高人氣的「百香蘋果」以台灣百香果原汁包覆厚切蘋果片，吃得到蘋果原有纖維與香氣！入口先是蘋果清甜，接著感受百香果濃郁酸香，層次分明、口感酥脆扎實，每一口都吃得到酸甜交織的好滋味。

「百香蘋果」酸甜交織的好滋味，受到消費者喜愛。 圖／義美生機提供

今年新上市的「果汁蘋果-葡萄口味」，則以全新組合打破大家對傳統凍乾果乾的想像。精選優質蘋果製成厚切酥脆果片，再浸潤真材實料的香甜葡萄果汁，呈現自然不膩口的雙重果香，讓「蘋果控」一試難忘！

「果汁蘋果-葡萄口味」以厚切酥脆果片，浸潤香甜葡萄果汁，呈現雙重果香。 圖／義美生機提供

百香蘋果遇上牛奶霜淇淋！期間限定，吃貨必收

水果人的美味驚喜不只如此！10/16至11/15，全台義美門市推出期間限定「綜合水果霜淇淋聖代」。綿密滑順的牛奶霜淇淋，結合百香蘋果酥脆扎實的口感和酸香，加上蜜糖草莓粉的甜蜜滋味，形成滑順與酥脆、奶香與果香的多重層次。

義美更同步推出水果人款霜淇淋紙杯，將義美生機水果人的可愛形象融入杯身設計，展現豐富繽紛的水果特色，拍照時超搶鏡！11/1前，全台義美門市推出嚐鮮價65元／杯（原價75元），吃貨們一定要把握期間限定優惠，到附近門市體驗這場水果與奶香交織的味蕾派對！

11/1前，全台義美門市推出「綜合水果霜淇淋聖代」嚐鮮價65元／杯。 圖／義美生機提供

水果人陪你出門！台灣製帆布袋99元加購

喜歡水果人的粉絲，還有機會把可愛帶回家！10/16至11/15活動期間，凡購買義美生機任一商品或「綜合水果霜淇淋聖代」，即可用99元加購「百香蘋果帆布袋」一只。帆布袋以百香果人與蘋果人的簡約可愛圖案為設計亮點，搭配厚實、兼具挺度與輕盈感的台灣製帆布，實用又百搭。

「百香蘋果帆布袋」加購價99元。 圖／義美生機提供

這個秋天，就讓水果人陪你一起吃得開心、買得划算！從美味果乾、水果霜淇淋聖代，到日常好物，限定優惠一次收藏，快到義美門市，為生活增添一點甜、一點樂趣！