貨運工長期反覆腰痛 童醫院疝氣特別門診揪出隱匿性腹股溝疝氣

並非所有疝氣患者都會有典型的「鼓一包」外觀，56歲蘇姓男子是工廠貨運工，常需要搬運重物，只要出力，腰部就會出現疼痛不適。原以為是肌肉、腰椎或椎間盤問題，症狀仍反覆發生。經親友推薦至童綜合醫院泌尿科林鼎淯醫師疝氣特別門診就醫，以專科理學檢查及超音波評估後，確認困擾患者多年的真正原因是腹股溝疝氣。安排微創疝氣手術，患者恢復良好，最大的改變是過去只要工作或腹部出力就會出現的腰痛，術後已明顯改善，現在用力不再疼痛。

蘇姓男子回診時表示，自己多年來從腰痛、下腹部不適一路接受不同治療，也曾懷疑是椎間盤、疝氣或精索靜脈曲張，直到接受完整檢查才終於找到病因，更強調治療疾病真的要「找到良醫，才能解決多年病灶」。

童綜合醫院泌尿科林鼎淯醫師指出，一般人想到腹股溝疝氣，常認為鼠蹊部一定會出現明顯隆起，尤其在站立、咳嗽或腹部用力時更加明顯；但實際上，並非所有疝氣患者都會有典型的「鼓一包」外觀，隱匿性疝氣仍可能造成疼痛。

蘇男是較不典型的隱匿性疝氣案例，他長期從事勞動及搬運工作，腹壁與腹股溝周圍肌肉較為厚實，即使腹股溝存在結構上的弱點，當搬重物、腹部出力或腹內壓升高時，腹腔內容物向弱點突出，也可能受到周圍肌肉及組織遮蔽，外觀上不一定明顯。如果檢查當下疝氣沒有突出，單靠靜態外觀或一般觸診，也可能不容易發現。因此，即使患者曾接受外科檢查，仍不能僅因沒有看到明顯隆起，就完全排除疝氣的可能性。

林鼎淯醫師提醒，對這類隱匿性疝氣，患者的症狀表現、疼痛發生的時間，及哪些動作會誘發不適，都是重要的診斷線索。以個案為例，患者多年來最明顯的症狀，並不是鼠蹊部出現腫塊，而是「一用力，腰就痛」。當患者搬重物、腹部出力或腹內壓升高時，腹腔內容物可能向腹股溝的薄弱處突出，進而在疝氣缺損周圍產生牽引、擠壓或疼痛。部分患者感受到的不適不一定侷限在鼠蹊部，也可能延伸至下腹部、腰腹部，甚至被誤認為腰椎或肌肉問題。

林鼎淯表示，腰痛成因很多，並非所有腰痛都與疝氣有關，民眾不需要因為腰痛就自行認定罹患疝氣。如果腰痛或下腹部不適長期治療仍反覆發作，且具有明顯的「動態特徵」，就應進一步尋找其他可能原因。尤其是平時休息時症狀不明顯，卻在久站、咳嗽、搬重物、運動或腹部出力時，出現鼠蹊部、下腹部或腰腹部疼痛，休息或平躺後又有所緩解，即使鼠蹊部沒有明顯凸起，也可依臨床情況安排超音波檢查，並在站立、咳嗽或增加腹壓等狀態下進行動態評估，以尋找平常靜止狀態下不易發現的疝氣。