快訊

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

聽新聞
0:00 / 0:00

46歲女突中風竟是免疫疾病攻擊腦血管 支架輔助顱內溶栓術救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田醫院嚴寶勝副院長執行腦血管介入治療。圖／光田醫院提供
光田醫院嚴寶勝副院長執行腦血管介入治療。圖／光田醫院提供

台中一名46歲吳姓女子日前突然出現左側手腳無力、口齒不清，送抵光田醫院時人還能行走，影像卻顯示右側中大腦動脈已完全阻塞。中大腦動脈供應大腦半球多個重要功能區，若血流中斷，可能造成大範圍腦梗塞，神經功能也可能在短時間內迅速惡化。光田綜合醫院團隊以支架輔助顱內溶栓，治療乾燥症血管炎所致腦中風，成功恢復患者腦部血流，相關案例登上國際期刊，被報告為全球首例成功個案。

醫療團隊啟動取栓治療，原以為是常見的血栓造成大血管阻塞，不料第一次取栓時並未吸出明顯血塊，血流也未恢復。神經放射科嚴寶勝副院長形容，一般血栓型中風就像「水管裡塞了一隻襪子」，把堵塞物取出就能恢復暢通。但吳女的情況不同，真正出問題的是血管本身。血管壁因發炎而腫脹，造成管腔逐漸狹窄，嚴重時甚至完全閉塞，最終中斷腦部血流，引發急性腦中風

他說吳女到急診時雖然只是單側肢體無力，意識清楚、甚至還能走路，很容易讓人誤以為病情不重。但如果腦部大血管已完全阻塞，當下還能維持功能，往往仰賴側枝循環暫時供應血流。一旦代償撐不住，症狀可能在短時間內快速惡化。若血管沒有及時打通，腦組織會持續缺血、壞死，能恢復的腦細胞也會一分一秒減少，最後可能留下偏癱、失語等嚴重後遺症，甚至危及生命。

問題出在血管本身發炎、腫脹，治療方式就不能完全照一般血栓型中風反覆抽吸處理。嚴寶勝副院長表示，發炎中的血管較為脆弱，介入過程若反覆拉扯，反而可能增加血管損傷風險，團隊改採支架輔助顱內溶栓術，先以可回收支架暫時撐開狹窄血管，再從局部灌注藥物，逐步恢復腦部血流。

經神經醫學部、神經放射科和風濕免疫科共同悉心治療下，吳女數小時內神經功能就顯著改善，出院時已沒有明顯後遺症。3個月後回診，走路、手腳活動和說話都恢復正常，工作和日常生活也沒有受到影響。

此案例已於今年7月發表在國際期刊Journal of Inflammation Research，據文獻檢索，是全球首例以血管內治療，成功救回乾燥症血管炎所致大血管阻塞型腦中風的報告。

光田腦中風中心提醒，中風症狀即使看起來不嚴重也不能等，民眾如果突然出現嘴角歪斜、單側手腳無力或說話不清，可用「微笑、舉手、說你好」快速檢查，只要有一項做不到，就應立刻撥打119送醫。

光田醫院洪國棟醫師於診間檢視患者抽血報告。圖／光田醫院提供
光田醫院洪國棟醫師於診間檢視患者抽血報告。圖／光田醫院提供

中風 腦部 腦中風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

磁脈衝喚醒大腦 中風婦能自己爬樓

胸痛、呼吸喘！40歲男心肌梗塞 彰基結合消防40分鐘打通血管及時搶命

指揮家「大呂老師」骨髓移植後病逝 醫揭致命併發症…救命藥恐花400萬

別只是看有沒有舌苔 伸舌頭也能看出中風警訊 醫：突然歪一邊快就醫

相關新聞

薔琵路徑不排除西修更靠近台灣 颱風暴風圈周五上午陸續籠罩5縣市

薔琵颱風來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱薔琵上午8時距離台灣約1000公里，持續維持著巔峰狀態，過去6小時穩定朝西北西移動，明天薔琵颱風來到副熱帶高壓弱點後，將會減速、開始北轉。以目前資料研判，薔琵颱風通過日本與那國島至石垣島之間的機率最高，但如果明天北轉的時間較晚，幅度較小，路徑就會再往西修正一點、更靠近台灣。󠀠

光復連假省道15處地雷路段曝光 合歡山高乘載管制範圍1次看

本周六起一連3天的光復節連假，交通部公路局預估省道主要幹道及各觀光風景區，包含台9線南迴公路、台61線淡江大橋等15處為易壅塞路段。另外，此次連假合歡山也將實施高乘載管制，管制範圍西端為翠峰、東端為大禹嶺，管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整。

薔琵登今年風王…北部下午起風雨漸有感 周五至周六清晨影響最大

薔琵颱風榮登今年風王，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，中央氣象署最新颱風資料出爐，目前強颱薔琵距離台灣約還有1100公里，從昨天下午至現在薔琵都維持巔峰型態，眼牆中清晰的重力波紋，也反應出其對流的旺盛與穩定性。根據各國資料，薔琵颱風與今年風王辛樂克相當，正式成為今年西太平洋風王。

飲料喝一口蓋回去能放多久？醫示警「這溫度」放1小時就該丟

天氣炎熱，不少人買了瓶裝飲料，喝幾口後轉緊瓶蓋，放在車上或桌邊，等到口渴時再拿起來喝。不過，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，瓶蓋鎖緊不代表細菌就此消失，飲料開封後的保存時間、環境溫度及飲品種類，都會影響保存安全，尤其鮮奶、拿鐵及鮮豆漿等需要冷藏的飲品，更不宜長時間放在室溫下。

義美水果人主題店萌翻中山門市！療癒打卡、凍乾果乾85折，水果霜淇淋聖代限時嚐鮮

走進義美中山門市，彷彿一秒踏進水果人的可愛世界！草莓人、蘋果人、百香果人化身最佳玩伴，相約野餐、開心玩耍，各種逗趣互動，讓人忍不住停下來拍照打卡。義美中山門市水果人主題店自10/16起期間限定登場，以義美生機水果人為主角，將店內空間變成充滿童趣的場景，邀請大小朋友一起走進水果人的日常，感受可愛魅力，順道挖掘好吃又好玩的水果系驚喜！ 義美中山門市水果人主題店自10/16起期間限定登場。圖／義美生機提供 水果人陪你逛門市！凍乾蔬果乾全品項85折，人氣百香蘋果必嚐 除了療癒的主題布置，義美中山門市也祭出限定優惠。10/16至11/1，凡於中山門市購買義美生機凍乾蔬果乾全品項，即享單件85折優惠。 義美生機凍乾蔬果乾採用「冷凍．真空乾燥」技術，保留食材原有的外觀與風味，打造鬆脆口感，無添加食品添加物，方便常溫保存。草莓、芒果、香蕉、芭樂、鳳梨、藍莓等多款水果，讓人隨時都能享受果香；喜歡鹹食零嘴的消費者，還有香脆的「海鹽秋葵」，滿足不同口味的喜好。 其中，超高人氣的「百香蘋果」以台灣百香果原汁包覆厚切蘋果片，吃得到蘋果原有纖維與香氣！入口先是蘋果清甜，接著感受百香果濃郁酸香，層次

紅果短劇爆紅篡位Netflix！網沉迷追劇「幾天沒睡」 醫揭上癮原因

除了看YouTube、TikTok，或是在Threads上滑串文，台灣民眾的日常娛樂似乎又多了一個新選擇，那就是看短劇。近日有網友發文，表示自己迷上「紅果短劇」，稱短劇的劇情節奏快到Netflix根本比不上，甚至稱紅果短劇在他心中已經「成功篡位Netflix了」，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。