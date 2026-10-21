46歲女突中風竟是免疫疾病攻擊腦血管 支架輔助顱內溶栓術救回

台中一名46歲吳姓女子日前突然出現左側手腳無力、口齒不清，送抵光田醫院時人還能行走，影像卻顯示右側中大腦動脈已完全阻塞。中大腦動脈供應大腦半球多個重要功能區，若血流中斷，可能造成大範圍腦梗塞，神經功能也可能在短時間內迅速惡化。光田綜合醫院團隊以支架輔助顱內溶栓，治療乾燥症血管炎所致腦中風，成功恢復患者腦部血流，相關案例登上國際期刊，被報告為全球首例成功個案。

醫療團隊啟動取栓治療，原以為是常見的血栓造成大血管阻塞，不料第一次取栓時並未吸出明顯血塊，血流也未恢復。神經放射科嚴寶勝副院長形容，一般血栓型中風就像「水管裡塞了一隻襪子」，把堵塞物取出就能恢復暢通。但吳女的情況不同，真正出問題的是血管本身。血管壁因發炎而腫脹，造成管腔逐漸狹窄，嚴重時甚至完全閉塞，最終中斷腦部血流，引發急性腦中風。

他說吳女到急診時雖然只是單側肢體無力，意識清楚、甚至還能走路，很容易讓人誤以為病情不重。但如果腦部大血管已完全阻塞，當下還能維持功能，往往仰賴側枝循環暫時供應血流。一旦代償撐不住，症狀可能在短時間內快速惡化。若血管沒有及時打通，腦組織會持續缺血、壞死，能恢復的腦細胞也會一分一秒減少，最後可能留下偏癱、失語等嚴重後遺症，甚至危及生命。

問題出在血管本身發炎、腫脹，治療方式就不能完全照一般血栓型中風反覆抽吸處理。嚴寶勝副院長表示，發炎中的血管較為脆弱，介入過程若反覆拉扯，反而可能增加血管損傷風險，團隊改採支架輔助顱內溶栓術，先以可回收支架暫時撐開狹窄血管，再從局部灌注藥物，逐步恢復腦部血流。

經神經醫學部、神經放射科和風濕免疫科共同悉心治療下，吳女數小時內神經功能就顯著改善，出院時已沒有明顯後遺症。3個月後回診，走路、手腳活動和說話都恢復正常，工作和日常生活也沒有受到影響。

此案例已於今年7月發表在國際期刊Journal of Inflammation Research，據文獻檢索，是全球首例以血管內治療，成功救回乾燥症血管炎所致大血管阻塞型腦中風的報告。

光田腦中風中心提醒，中風症狀即使看起來不嚴重也不能等，民眾如果突然出現嘴角歪斜、單側手腳無力或說話不清，可用「微笑、舉手、說你好」快速檢查，只要有一項做不到，就應立刻撥打119送醫。