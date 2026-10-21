民團指松機噪音、空汙 累計早逝人數恐破千人

民團上午舉行記者會表示機場搬遷未見國人從健康、淨零、韌性立場討論，呼籲能正視松山機場的航空毒氣及噪音等汙染。松山機場遷移問題，不只是討論機場要不要搬遷，更重要的是，政府究竟有沒有將人民的生命權、健康權，放在經濟開發與都市發展之前。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，從1987年至2026的40年期間，台北松山機場因PM2.5及臭氧等航空汙染早逝人數，推估為880至1120人，約等同於歷年來因空難死亡的總人數783人。但如果增加噪音、UFP、NO₂等其他航空汙染，累計早逝人數可能高於1000人。台健空盟進一步推估，松山機場UFP等空汙排放，帶來的健康風險可能導致每年增加罹患高血壓、糖尿病、失智人口達8萬2268人。

工作傷害受害人協會表示機場遷移及土地開發，必須以公共健康與社會利益為優先，不反對產業發展，但不能讓企業的開發利益凌駕人民健康，更不能只是將汙染與風險轉移到其他地區。與會團體要求，立法院應加碼邀請衛福部長石崇良、環境部長彭啓明到立法院專案報告，說明如何終結松山機場的密集飛航班機，保護5公里範圍內的190萬居民、184所學校的27萬學生的健康。