最快今晚海警、明下午陸警 薔琵恐以強颱下限侵台 氣象署曝風雨搖滾區

薔琵颱風目前是強烈颱風，且逐漸接近台灣，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，預估今天晚間到明天清晨左右，隨著它逐漸接近，中央氣象署有機會發布海上颱風警報。隨著它逐漸接近，明天下午至傍晚，有機會發布陸上颱風警報。它今明兩天逐漸接近台灣的過程，由於太平洋高壓勢力會稍微減弱一些，它有逐漸北轉趨勢，也因此它在北轉和接近台灣的程度上面，還是會有不確定性。

朱美霖表示，今天隨著東北季風逐漸增強，以及薔琵颱風外圍環流逐漸接近，風力逐漸增強，明天至周六特別留意颱風帶來明顯的風雨情形。

強颱薔琵目前位於鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，目前強度是強颱，近中心最大風速每秒60公尺，這樣強烈的強度，隨著它逐漸接近，大致上會維持一些。不過，朱美霖表示，當它來到台灣東方海域之後，整體強度有略為減弱的情形。也因此它在接近台灣過程，會以強颱下限至中度颱風等級的機率偏高。不過它的暴風範圍有略為擴大的趨勢，所以它對台灣附近海域、以及北台灣和東北部陸地的影響，都是要特別留意。

朱美霖說，今天東北季風逐漸增強，北方有鋒面系統逐漸東移通過，也因此後方的大陸高壓逐漸南下。這波大陸高壓今天南下之後、明天持續影響台灣，帶來東北季風的天氣型態。隨著薔琵颱風逐漸接近，明天這種東北季風，以及颱風外圍環流的東北風加乘之下，台灣附近各沿海風力明顯偏強，浪也會偏大。

路徑方面，她說，薔琵颱風未來在太平洋高壓的邊緣，會持續往偏西北，逐漸北轉趨勢，也因此明晚至周六清晨這段時間距離台灣最接近，從台灣東方海域北上機率偏高。周六之後，它會往北到北北東方向移動，屆時會快速遠離台灣。也因 此明晚到周六清晨，要特別留意颱風接近帶來的風雨影響。

颱風暴風範圍可能抵達的時間，朱美霖表示，明天早上之後就會比較接近台灣附近海域，以目前路徑和颱風結構預估，颱風可能今天晚間到明天凌晨之間，有發布海上颱風警報的機率。未來隨著颱風逐漸接近，加上它的暴風外圍影響，對台灣陸地可能也會有影響情形，不排除明天下午到傍晚發布陸上颱風警報。

降雨趨勢，朱美霖表示，今天東北季風逐漸增強影響，天氣逐漸轉變，目前各地偏向多雲時晴天氣，不過，北部和東北部下午之後逐漸轉為間歇性降雨，晚間之後整體降雨逐漸增多。宜蘭、北部山區、大台北山區留意較大雨勢或大雨情形。明天隨著颱風環流逐漸接近，受到東北季風和颱風外圍環流逐漸影響，北台灣降雨增多，雨區也會擴大北部、宜蘭、花蓮一帶，這樣的降雨在大台北山區和宜蘭會有比較明顯的大雨情形，南部山區有零星午後陣雨狀況。

朱美霖說，周五整天和周六清晨，是颱風接近帶來降雨最明顯的時間，北部、宜蘭、花蓮會有比較明顯的降雨，當中會有豪雨，中部山區會有大雨情形。北部山區不排除局部大豪雨的狀況，來到豪雨等級以上。周六隨著颱風逐漸北上，台灣附近風場偏北風情形，也因此北部降雨會比較明顯，尤其山區在地形作用之下，整體降雨有持續累積的狀況，周六北部仍可能有豪雨情形，風場的影響之下，中部降雨也有持續累積的狀況，東部也有降雨狀況。

周六之後，颱風比較偏東北方向遠離台灣，周日颱風比較遠離了，降雨明顯趨緩。但是朱美霖表示，東北風影響之下，北部、東半部有局部降雨，午後山區也有零星陣雨。

風力方面，她說，今天東北季風影響，沿海風力逐漸增強，今晚到明天清晨風力明顯增大。隨著颱風比較接近台灣東方海域並且北上期間，東北風到偏北風的風力明顯偏強，因此台灣附近各海面比較偏向9至11級強陣風，再加上沿海空曠地區、西半部平原內陸地區，風力隨著北風影響之下，可能更加顯著，這樣的風力到周六還是會比較明顯。

東北風增強，中央氣象署發布陸上強風特報，今天上午至晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

海面的浪況部分，朱美霖表示，明天各沿海的浪來到3至4米以上，海上活動相當危險，避免前往海邊活動。

溫度趨勢，朱美霖說，明天北部、東北部溫度會比較明顯下降，受到偏涼空氣和降雨影響，今天28至30度高溫左右，不過明天白天高溫23、24度左右，感受上明顯轉涼。明天、周五中部以北溫度感受明顯下降，25至28度左右。周六之後，隨著颱風逐漸遠離，溫度逐漸回升。另外提醒，台東地區周六受到背風沉降影響，有高溫狀況，溫度有明顯上升情形，約30度左右，焚風可能來到36度以上高溫。

至於薔琵颱風是否為今年最強颱風？朱美霖表示，目前颱風結構相當良好，是偏強的強烈颱風，海氣條件利於它發展，周四有再增強趨勢，持續觀察。

風浪趨勢。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風動態。圖／中央氣象署提供

風場預報趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供