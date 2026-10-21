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大陸預估薔琵周六在台灣東北部海面轉向 朝日本移動
根據大陸中央氣象台21日上午10時發布的颱風預警，今年第30號颱風「薔琵」的中心，今日上午8時位於台北市東南方向約1,200公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力17級以上（68米/秒）。
大陸中央氣象台預估，薔琵將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度先維持後逐漸減弱，24日前後在台灣東北部海面轉向東北方向移動，也有可能24日前後擦過台灣東北部沿海後轉向東北方向移動，然後趨向日本西南部地區。
大陸中央氣象台並發布大風預報指出，受冷空氣和薔琵共同影響，21日14時至22日14時，台灣海峽、台灣以東洋面和巴士海峽的部分海域風力有9至10級、陣風11至12級。
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