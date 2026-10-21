挺松機遷建 民團：松機噪音、空汙累計早逝人數恐破千人

松山機場遷建在本次台北市長選舉中再掀熱議，民團今舉辦記者會表示，松山機場造成的噪音、超細懸浮微粒（UFP）、二氧化氮（NO₂）等航空汙染，累計早逝人數可能高於1000人，每年增加罹患高血壓、糖尿病、失智人口更超過8萬人，但至今未見政府從國人健康正視松山機場的遷建，要求松機應早日退場，避免對人口稠密的大台北都會區持續帶來身心危害。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，從1987年至2026的40年期間，台北松山機場因PM2.5及臭氧等航空汙染早逝人數，推估為880至1120人，約等同於歷年來因空難死亡的總人數783人。但如果增加噪音、UFP、NO₂等其他航空汙染，累計早逝人數可能高於1000人。

台健空盟進一步推估，松山機場UFP等空汙排放，帶來的健康風險可能導致每年增加罹患高血壓、糖尿病、失智人口達8萬2268人。

葉光芃進而比較，台北市65歲以上老年人口占比已達24.76%，截至2026年8月底約59萬9744人，北市房價蛋黃區的這些鄰里，卻和松山機場UFP濃度暴露風險的5公里地圖重疊，將伴隨超高齡化趨勢而愈發脆弱。

機場噪音部分，葉光芃指出，醫學上已有強有力的證據顯示，機場噪音會對公眾健康產生負面影響，包括煩擾心理健康、睡眠障礙、心血管疾病等。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲表示，經濟發展的利益由企業享有，汙染造成的健康代價卻要民眾承擔，今天松山機場的UFP、噪音及其他環境風險，同樣需要政府嚴肅面對。

工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，機場遷移及土地開發，必須以公共健康與社會利益為優先，不反對產業發展，但不能讓企業的開發利益凌駕人民健康，更不能只是將汙染與風險轉移到其他地區。

與會團體要求，立法院應加碼邀請衛福部長石崇良、環境部長彭啓明到立法院專案報告，說明如何終結松山機場的密集飛航班機，保護5公里範圍內的190萬居民、 184所學校的27萬學生的健康。