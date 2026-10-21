「鮪魚肚、四肢細」別當正常老化 研究：肌少型肥胖恐增1.8倍腎病風險

一名52歲陳姓工程師，平時不抽菸、少喝酒，自認身體健康，唯一困擾就是腰圍達95公分，頂著一個「鮪魚肚」。沒想到健康檢查發現，腎絲球過濾率（eGFR）竟降至55，已低於正常範圍。進一步檢查肌肉量已明顯不足，內臟脂肪卻偏高，呈現典型的肌少型肥胖特徵。

過了中年，肚子愈來愈大，手腳卻愈來愈細，別以為只是正常老化，小心「肌少型肥胖」找上門。研究發現，同時存在肌肉流失與肥胖問題的族群，罹患慢性腎臟病風險可能增加近1.8倍。腎臟科醫師洪永祥提醒，這類體態不只是外觀問題，更可能伴隨慢性發炎、胰島素阻抗及腎功能下降，民眾不可輕忽。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，肌少型肥胖是指肌肉量及肌力不足，同時伴隨脂肪過度堆積，常見特徵包括腹部肥胖、四肢纖細、肌肉無力等。肌少型肥胖結合了「肌肉不足」與「脂肪過多」，健康風險高於單純肥胖或單純肌少症，包括容易引發心血管疾病、代謝症候群。

研究顯示，肌少型肥胖與腎臟健康密切相關。一項針對中國中高齡族群的追蹤研究發現，相較於沒有肌少症及肥胖者，同時具有兩項問題的族群，發生慢性腎臟病的勝算約為1.78倍，腎功能快速下降的風險也較高。

為何肌肉減少、脂肪增加會傷腎？洪永祥指出，主要與代謝異常有關。肌肉是人體利用葡萄糖的重要組織，當肌肉量下降，身體調節血糖的能力可能變差。若同時累積過多內臟脂肪，更容易出現慢性發炎、胰島素阻抗及高血壓，長期可能增加腎臟負擔。

洪永祥提醒，體重正常不代表沒有風險。部分民眾雖然身體質量指數（BMI）未達肥胖標準，卻可能出現腹部脂肪過多、肌肉不足的情況。因此，除了體重，也應留意腰圍、肌力及身體組成變化。想要遠離肌少型肥胖，關鍵是「增肌減脂」，建議每周進行2至3次阻力訓練，包括深蹲、彈力帶運動及適當重量訓練，搭配規律有氧活動，維持肌肉量並減少脂肪堆積。

飲食方面，可適量攝取魚肉、雞蛋、豆腐及瘦肉等優質蛋白質，減少含糖飲料、高鹽及超加工食品。已有慢性腎臟病者切勿自行採取高蛋白飲食，應依腎功能及營養狀況調整攝取量，避免增加腎臟負擔。另外，若發現腰圍持續增加、四肢變細、體力下降，應及早評估身體組成，並定期檢查腎功能及尿蛋白。