身高變矮走路易累別輕忽 醫師：可能與肌力流失或骨質疏鬆有關

隨年齡增長，許多長者發現體力大不如前，走一段路容易疲累，連身高也悄悄變矮。這些看似常見的老化現象，可能與肌力流失或骨質疏鬆有關，不宜輕忽，醫界建議透過及早篩檢與適當介入，有助於降低跌倒及骨折風險，維持良好活動能力與生活品質。

響應10月20日世界骨質疏鬆日，亞東醫院即日起至23日辦「存骨本，保肌力」健康衛教周，安排骨質、肌力及身體組成檢測，並結合進階骨密度檢查與跨專業衛教服務，協助民眾了解自身骨骼與肌肉狀況，及早發現潛在風險，為健康老化做好準備。

72歲李奶奶近期發現，身高比年輕時矮了將近5公分，也經常感到下背痠痛，原以為只是老化現象，直到參加社區健康篩檢，才發現骨密度T值低於 -2.5，經醫師評估後確診為骨質疏鬆症。亞東醫院骨科部黃昱豪醫師指出，骨質疏鬆初期通常沒有明顯症狀，，不少患者往往在發生骨折後才得知自己罹患骨質疏鬆。隨著骨骼強度下降，即使是輕微跌倒，也可能造成骨折。若發現身高逐漸變矮、出現駝背，或有不明原因的背部疼痛，應提高警覺，及早就醫評估，必要時接受骨密度檢查，以利及早發現與治療。

家庭醫學部高齡醫學科主任陳家宏提醒，骨質疏鬆性骨折可能造成行動受限、肌力流失，甚至影響生活自理能力，尤其髖部骨折對高齡者的健康影響甚大。因此，除及早評估骨質狀況、接受適當治療，也應同步做好跌倒預防，降低骨折及再次骨折風險。

骨質疏鬆與肌少症都可能影響長者的行動能力，若骨骼強度不足，一旦合併肌力與平衡能力下降，跌倒後骨折風險將增加。陳家宏建議，除規律運動、維持肌力與平衡能力，也應留意日常營養攝取，從骨骼與肌肉兩方面同步保養。

營養師蔡芷寧建議，長者應均衡攝取蛋白質、鈣質及維生素D，幫助維持肌肉與骨骼健康。日常可透過魚類、雞蛋、乳品及豆製品等食物補充蛋白質與鈣質，並搭配適度日曬，協助身體合成維生素D。若食慾不佳或有營養攝取不足的情形，可諮詢營養師，評估合適的飲食調整方式。

「存骨本，保肌力」健康衛教周上，提供身體組成及握力等檢測，協助民眾了解自身狀況，並依評估安排進一步檢查。圖／亞東醫院提供