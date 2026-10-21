薔琵來襲！美軍公布最新預測路徑 最接近台北高雄時間曝

超級颱風「薔琵」（Champi）持續朝台灣東方海域逼近，美國海軍聯合颱風警報中心（JTWC）21日凌晨5時發布最新颱風警報，預測薔琵將沿台灣東方海域北上，並於23日晚間10時最接近台北，屆時颱風中心距離約209公里；至於高雄，預計在23日下午2時最接近，中心距離約398公里。雖然薔琵未來幾天將逐漸減弱，但23日下午接近台灣時，中心附近最大持續風速仍預估達每小時213公里。

根據JTWC警報，薔琵於世界協調時間（UTC）20日18時（台灣時間21日凌晨2時）的中心位置，約在日本沖繩嘉手納空軍基地南南東方1080公里處，過去6小時以每小時約28公里的速度朝西北西方向移動。當時最大持續風速達160節，相當於每小時約296公里，最大瞬間陣風達195節，約每小時361公里，中心最低氣壓為895百帕，最大有效波高達68英尺，約20.7公尺。

JTWC將薔琵列為「超級颱風」（Super Typhoon），與中央氣象署認定的「強烈颱風」名稱不同，主要是雙方採用不同的颱風強度分級標準。JTWC以1分鐘平均最大持續風速為依據，達130節（約每小時241公里）即列為超級颱風；中央氣象署則採用10分鐘平均風速，達每秒51公尺（約每小時184公里）以上即屬強烈颱風，也是台灣颱風分級中的最高等級。

JTWC預測，薔琵未來將持續朝西北方向移動，逐漸接近台灣東方海域，期間強度也將逐步減弱。

根據JTWC公布的路徑預測圖，薔琵預計23日06時（台灣時間23日下午2時）移至台灣東方海域，最大持續風速為115節，約每小時213公里，並在此時最接近高雄，颱風中心距離約215海浬（398公里）。隨著颱風繼續北上，預計23日14時（台灣時間23日晚間10時）最接近台北，中心距離約113海浬（209公里）。

JTWC進一步預測，薔琵23日18時（台灣時間24日凌晨2時）將移至台灣東北方海域，最大持續風速降至95節，約每小時176公里。隨後颱風逐漸轉向東北，24日18時（台灣時間25日凌晨2時）移至東海，最大持續風速降至65節，約每小時120公里。

到了25日18時（台灣時間26日凌晨2時），薔琵預計移至日本九州附近，最大持續風速進一步降至50節，約每小時93公里，並開始轉變為溫帶氣旋。

JTWC預測路徑並未顯示薔琵中心直接登陸台灣，但颱風接近期間，外圍風圈可能影響台灣周邊海域。JTWC也特別註明，相關風圈半徑僅適用於開放海域，不能直接據此判斷台灣陸地的實際風速。由於颱風後續路徑及接近台灣的程度仍存在變數，民眾應持續留意中央氣象署及JTWC發布的最新預報。