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晚上脫襪腳踝凹一圈深痕？ 醫急示警：恐是心腎肝在求救 3情況勿拖

聯合新聞網／ 綜合報導
晚間脫下襪子若驚見腳踝留下一圈深凹痕跡且久未回彈，甚至感到鞋子變緊，應提高警覺是否為內臟器官病變發出的警訊。 圖／AI生成
晚間脫下襪子若驚見腳踝留下一圈深凹痕跡且久未回彈，甚至感到鞋子變緊，應提高警覺是否為內臟器官病變發出的警訊。 圖／AI生成

忙碌了一整天回到家，脫下襪子赫然發現腳踝被勒出深深一圈凹痕，連鞋子都變得緊繃難穿？多數人常將此現象歸咎於「水喝太多」或「單純水腫」，但營養醫學醫師劉博仁提醒，這極可能是身體主要器官發出的求救訊號，下肢水腫除了生活型態引起外，背後更可能牽涉心、腎、肝及血管等重大疾病。

高醫腎臟內科蘇威宇醫師也曾表示，常在門診聽到患者自述腳踵得很厲害，懷疑自己是否單純太累或站太久。蘇威宇醫師指出，許多人發現腳踝或小腿腫脹時，會先想到按摩、熱敷或吃消腫藥，但事實上，腳水腫背後可能隱藏著重要的健康警訊。

人體微循環受阻 下肢最先遭殃

為什麼水分總愛積在腳踝？劉博仁在臉書粉專發文解釋，人體血液流經微血管時，部分液體會滲透至組織間隙，隨後經由靜脈與淋巴系統回收。

然而，當液體回流受阻，或組織水分過度滯留時就會形成水腫，加上腳踝處於人體最低處，在重力影響下，長時間維持固定姿勢最容易發生積液。

劉博仁分析，臨床上引發腳踝水腫的常見原因可分為5大類：

1.靜脈循環不良：長時間久站、久坐，或下肢靜脈瓣膜退化閉合不全，導致血液難以順利回流，引發下肢沉重與腫脹。

2.心臟功能不全：當心臟「幫浦」機能衰退，靜脈壓力隨之攀升導致水分鬱積雙腿；若伴隨呼吸急促、易疲累、平躺時呼吸困難，須高度警惕心臟衰竭。

3.腎臟疾病：腎功能低下無法正常代謝水鈉，大量蛋白質從尿液流失引發低白蛋白血症，常伴隨泡泡尿（蛋白尿）。

4.肝臟病變：嚴重肝功能異常導致體內白蛋白合成不足，水分調節失衡，除了下肢腫脹外，往往合併腹水。

5.藥物副作用：特定降血壓藥（如 Amlodipine 鈣離子阻斷劑）、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）或類固醇，皆可能引發水腫。若懷疑與用藥有關，應與醫師討論調藥，切勿擅自停藥。

手指「按壓5秒」自我檢測！出現3種情況別拖

如何判斷自己的腫脹程度？劉博仁傳授簡單的檢測招式，用手指用力按壓「小腿脛骨前方」約5秒後放開，若壓下去出現明顯凹陷，且久久無法彈回平整狀態，代表已出現「凹陷性水腫」，建議就醫釐清病因。

劉博仁進一步嚴正警告，若水腫伴隨以下「3大異常警訊」，絕不能當作普通疲勞，應立即就醫排查：

1.單側腳突然腫脹：特別是合併紅、腫、熱、痛，必須盡速排除有致死風險的「深層靜脈血栓（DVT）」。

2.水腫伴隨胸痛或呼吸急促：可能牽涉嚴重心臟衰竭或急性肺水腫，屬急症範疇。

3.水腫加劇、尿量驟減或體重短期內暴增：恐預示急性腎損傷或器官機能快速惡化。

高醫腎臟內科蘇威宇醫師更直指，坊間流傳的偏方（如大量利尿茶飲、極端斷水減重法）可能導致電解質失衡或腎功能惡化，反而造成更嚴重的健康問題。若水腫持續或加劇，尤其伴隨尿液異常或全身症狀，應及早就醫，讓腎臟科醫師評估並制定個人化治療計畫。

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