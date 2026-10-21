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網紅瞎扯蝦味先防胃潰瘍…裕榮食品澄清食品非藥品 不排除採法律措施
有直播主教粉絲說胃潰瘍要吃蝦味先等不當言論，對此，裕榮食品在官網和社群平台發出聲明公告澄清，蝦味先是一般休閒食品，並非藥品或具有醫療效能的產品，公司也從未宣稱食用蝦味先具有預防、改善或治療胃潰瘍的功效。對於任何未經授權、擅自引用公司產品名稱，並為不實或誇大醫療效能宣傳的行為，將視具體情形採取必要的法律措施，以維護消費者權益及本公司商譽。
裕榮食品發出聲明，指近日有網路直播主及社群媒體發表「食用蝦味先可預防或治療胃潰瘍」等相關言論，為避免消費者誤解，特此聲明，蝦味先是一般休閒食品，並非藥品或具有醫療效能的產品，公司從未宣稱食用蝦味先具有預防、改善或治療胃潰瘍的功效。
聲明指出，網路直播主及相關人士所發表的言論，均屬其個人意見，未經裕榮食品授權或認可，亦不代表公司立場，公司與該等言論並無關聯。提醒消費者，如有胃潰瘍或其他腸胃疾病，應尋求專業醫師診斷及治療，切勿以食用一般食品取代正規醫療。
聲明並強調，對於任何未經授權、擅自引用公司產品名稱，並為不實或誇大醫療效能宣傳的行為，將視具體情形採取必要的法律措施，以維護消費者權益及本公司商譽。
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