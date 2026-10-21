薔琵恐以中颱侵台…專家估暴風圈周五中午前後觸陸 威脅苗栗以北+宜蘭

薔琵颱風明顯增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中心風速達到每秒60公尺，是今年第4個達到這樣強度的颱風，暴風圈半徑也擴大到280公里，加上外圍環流的部分，整體環流非常寬廣，符合先前預期變成一個又大又強的颱風。

他說，預估薔琵颱風未來12至24小時內強度仍在巔峰狀態，明天來到台灣東南方海面後，逐漸脫離高海溫區域，加上遇到東北季風，海氣條件逐漸轉差，強度將開始減弱。周五經過台灣東部、東北部海面時，預估會降到中度颱風等級。周六轉往東北移動後，強度減弱會更為明顯。

吳聖宇表示，雖然最接近台灣時，強度可能已經降為中颱，但是暴風圈半徑仍然可以廣達280至300公里，加上外圍環流以及東北季風的疊加，強風範圍會非常大，對台灣的影響預期還是會相當明顯。

路徑上的大趨勢沒有明顯變化，他說，明天起來到台灣東南方海面後，北偏的分量加大，轉向西北到北北西方向移動，周五颱風中心來到台灣東部海面，晚間逐漸進入東北部海面，周六清晨後轉向東北開始遠離，周六下午到晚間進一步離開台灣附近區域。

依照目前預報趨勢，颱風中心跟台灣之間將保持一段距離。吳聖宇表示，過去一天的預報趨勢，顯示北上過程有變得稍微靠近台灣一些，中心可能在外海大約200至250公里的距離掠過，颱風暴風圈外圍有機會經過北北基宜，甚至部分桃園市的範圍。暴風圈邊緣可能在周五中午前後開始接觸陸地，要等到周六清晨左右才會脫離。脫離海上警報範圍，則可能要等到周六上午。

預報資料看起來雖然大趨勢不變，但是，他說，北上過程跟台灣之間的距離還有調整的可能性，是否會更靠近台灣一些值得觀察。各國氣象單位的預報路徑對於颱風跟台灣之間的距離也有些差異，尚未能非常一致。雖然路徑上還有調整的空間，不過大致是採取北上的路徑，因此受影響最大的地方還是會以中北部、東北部為主。

天氣方面，吳聖宇表示，今天東北季風增強，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶，逐漸轉為有短暫陣雨天氣，竹苗、花東等地雲量增多，中南部仍為晴到多雲。桃園、大台北、宜蘭一帶高溫降至28至30度，竹苗、花東地區高溫30至32度，中南部仍有32至34度或以上高溫機會。各地沿海、外島地區風力逐漸增大，尤其台灣海峽一側以及東南部、恆春半島沿海、各外島地區要留意強陣風發生機會。

他說，明天受東北季風以及薔琵颱風外圍環流逐漸疊加的影響，迎風面苗栗比北到宜蘭、花蓮一帶有陣雨或短暫陣雨，山區逐漸有較大的累積雨量出現，台東、恆春半島一帶也有局部短暫陣雨機會，中南部地區大致仍是多雲或有陽光天氣，山區有局部短暫陣雨。各地高溫下降，苗栗以北到宜蘭白天高溫降至24至26度，中部及花東地區高溫29至31度，南部高溫仍有31至33度左右。各地沿海及外島地區風力更強，陣風已經可以來到8至10級左右。

周五薔琵颱風靠近，吳聖宇表示，暴風圈逐漸進入北北基宜等地，苗栗以北到宜蘭地區風雨明顯增大，山區有豪雨或大豪雨發生機會，平地也有大雨或局部豪雨。花東地區逐漸進入背風面，平地降雨反而比較不明顯，但山區仍有局部大雨機會。中部山區同樣為迎風面，有局部豪雨出現可能，平地則是有局部大雨機會。

他說，南部的降雨影響最小，山區有局部大雨，平地在大雨等級以下。各地沿海、外島地區風力甚強，中北部沿海及外島的澎金馬一帶甚至會有11級或以上陣風發生機會。

吳聖宇表示，周六清晨過後，颱風暴風圈可望脫離陸地，上午起轉向東北逐漸遠離，因此清晨前在中北部、東北部一帶風雨仍較明顯，上午後風雨逐漸趨緩。颱風離開後，大環境轉為偏北到西北風，下午到晚間整體天氣會進一步好轉，除北台灣仍有局部短暫陣雨外，其他地方可望陸續恢復多雲的天氣，各地沿海的風勢也將在下半天之後逐漸減小下來。

光復節連假後續的周日到下周一，吳聖宇表示，大致受微弱偏北到東北風影響，迎風面雲量較多有局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴的天氣，應該可以比較放心的安排後續的假期活動，但是颱風剛過，比較危險的區域仍要暫時避免前往。

吳聖宇說，整體來看，薔琵颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但是對於未來幾天的天氣影響還是會相當明顯，尤其是明天開始、周五整天，一直到周六清晨前，務必要多加留意。有關颱風最新的路徑變化以及影響情資，要隨時注意更新，提早做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。