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薔琵已達最強巔峰 賈新興估明晨海警明晚陸警…桃園以北、宜蘭快防颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔琵颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書
薔琵颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書

薔琵颱風來勢洶洶，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天薔琵颱風目前正處於最強巔峰狀態，維持強烈颱風等級，颱風眼深邃清晰、環流結構非常扎實。目前中心最大風速達到每秒60公尺，七級風暴風半徑達280公里、十級風暴風半徑達120公里，後續暴風半徑預估進一步擴大至300公里。

中央氣象署最新預測路徑較昨天微幅向西偏向台灣，預估中心將往石垣島海面穿過。賈新興表示，因颱風環流極大，桃園以北及宜蘭地區有極高機率被七級風暴風圈劃過，大眾務必在今天做好準備。北部、宜蘭與東半部的民眾，務必把握今天白天的時間，巡檢排水孔、加固門窗招牌，落實防颱準備。

依薔琵颱風目前移速與路徑，賈新興分析官方海陸警發布時程推估，預估明天清晨3時至5時前後，七級風暴風圈接觸台灣東方100公里海面，有機會發布海上颱風警報。至於陸上颱風警報，預估在明天晚上6時前後，有機會發布。影響台灣最顯著時間，落在周五至周六。

各國模式最新系集分析，認為直接登陸機率約2%至4%。賈新興表示，歐洲傳統模式（IFS）原先預報登陸花蓮，最新模擬路徑已往北修正至宜蘭與花蓮交界，直接登陸機率收斂降低至2%至4%。AI模式（歐洲 AIFS / Google FV3）多數模擬，路徑穩定維持在石垣島附近通過。雖然中心直接登陸機率偏低，但因暴風圈寬達300公里，對北台灣陸地與東部海域威脅依然大。

天氣方面，他說，今天中午，台北高溫仍有28至29度，明天高溫跟昨天高溫比驟降10度，明天受到颱風外圍氣流、東北風與降雨影響，白天高溫一口氣急降至24度，氣溫下跌近8至10度，北台灣轉涼極為有感。明天至周五，桃園以北、宜蘭及花蓮雨勢轉趨劇烈。若按歐洲傳統模式模擬的最壞情境，周五晚間至周六全台都有顯著降雨，南部山區亦需慎防豪雨。

賈新興表示，光復節連假後期的周日至下周一，颱風遠離，降雨漸緩，氣溫回升至30度左右。但緊接著，下周二至下周三，第二波東北風南下，再度降溫。

「赴日行程請警戒」，賈新興表示，薔琵颱風將於周五至周六影響日本沖繩海域，預估周日至下周一將直接影響日本九州、四國，甚至大阪、京都等關西一帶，這段期間前往日本旅遊，務必密切留意航班動態與防颱資訊。

後續熱帶擾動預警，他說，薔琵颱風遠離後，下周二至下周三，南方低壓帶仍有熱帶擾動發展的跡象，若後續成颱，將命名為煙花颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風路徑預報。圖／取自賈新興臉書
薔琵颱風路徑預報。圖／取自賈新興臉書

多模式系集預測薔琵颱風登陸台灣機率。圖／取自賈新興臉書
多模式系集預測薔琵颱風登陸台灣機率。圖／取自賈新興臉書

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

賈新興 宜蘭 桃園

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