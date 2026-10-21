聽新聞
0:00 / 0:00
增強北風前緣出現 鄭明典：影響薔琵關鍵時刻 路徑預報「這次太極端」
強烈颱風薔琵逐漸接近台灣東方海面，中央氣象署預期周五、周六離台灣最為接近，並對天氣造成影響。氣象署說，各模式預測仍有分歧，對各地天氣影響程度及時間仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。
「增強的北風前緣出現」。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，影響颱風的關鍵時刻，北方天氣系統和颱風的互動是決定颱風最後走向的關鍵變因。
鄭明典表示，這次太極端了，傳統客觀預報指引和AI剛好分兩端，兩種性質不一樣的客觀指引。而國際氣象單位也剛好分成3組，一組篇AI，一組偏傳統模式，另一組採折衷方式，「完全反映我這一代氣象人內心還在掙扎的心情」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。