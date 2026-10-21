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增強北風前緣出現 鄭明典：影響薔琵關鍵時刻 路徑預報「這次太極端」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
增強的北風前緣出現。圖／取自鄭明典臉書
增強的北風前緣出現。圖／取自鄭明典臉書

強烈颱風薔琵逐漸接近台灣東方海面，中央氣象署預期周五、周六離台灣最為接近，並對天氣造成影響。氣象署說，各模式預測仍有分歧，對各地天氣影響程度及時間仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。

「增強的北風前緣出現」。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，影響颱風的關鍵時刻，北方天氣系統和颱風的互動是決定颱風最後走向的關鍵變因。

鄭明典表示，這次太極端了，傳統客觀預報指引和AI剛好分兩端，兩種性質不一樣的客觀指引。而國際氣象單位也剛好分成3組，一組篇AI，一組偏傳統模式，另一組採折衷方式，「完全反映我這一代氣象人內心還在掙扎的心情」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 鄭明典 氣象署

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