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東北季風＋颱風雙重夾擊…薔琵最新暴風侵襲機率曝 6縣市風雨搖滾區

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
颱風資訊與光復節連假天氣。圖／中央氣象署提供
颱風資訊與光復節連假天氣。圖／中央氣象署提供

天氣將出現劇烈轉折。中央氣象署表示，隨著東北季風增強加上薔琵颱風接近，北部與東半部降雨情況漸漸明顯，尤其23、24日北台灣有機會出現豪大雨，務必留意氣象署最新颱風資訊。

根據中央氣象署公布的最新各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，最高是基隆市72%、宜蘭縣71%，其次是台北市66%、新北市62%、花蓮縣62%、桃園市56%、新竹縣45%、新竹市44%、苗栗縣37%、綠島37%、蘭嶼31%、台中市26%、台東縣25%、南投縣24%、彰化縣21%、連江縣18%、雲林縣16%、嘉義市12%、嘉義縣9%、屏東縣6%、恆春6%、台南市4%、高雄市4%、澎湖縣3%、金門縣0%。

未來天氣兩階段變化，氣象署表示，第一階段為今天東北季風增強、北東轉涼，北部及東北部天氣明顯轉涼，白天高溫降至29度，清晨低溫也接近20、21度左右，中南部、花東仍屬於溫暖偏熱的天氣。

降雨區域方面，今天新竹以北及東北部地區不定時有短暫陣雨；花東及恆春半島也會有零星雨出現；至於其他地區大致為多雲到晴的天氣，但南部山區還是須注意午後有零星陣雨。

明天至周六為第二階段，薔琵颱風及其外圍環流影響，北東防豪雨。明天東北季風和薔琵颱風外圍環流雙重影響，新竹以北及東北部有短暫陣雨，雨區擴大，轉成持續降雨，宜蘭及大台北山區要防局部大雨。

氣象署說，周五、周六雨勢最明顯，受到颱風或外圍環流影響，周五北部、東北部及東部地區容易出現局部大雨或豪雨，其他地區降雨也增多。周六隨颱風北上，北部地區仍有不定時陣雨，一樣容易出現部大雨或豪雨，東半部地區及中部山區則有局部短暫陣雨，不過降雨稍緩，停雨空檔拉長，其他地區轉變為多雲的天氣。

周五東南部地區有局部焚風發生的機率，天氣乾熱，注意防曬與補充水分。󠀠

第三階段自周日至下周一，颱風遠離、氣溫稍回升。北部及東北部氣溫稍回升，白天高溫可以來到32度左右，感受溫暖微熱，中南部地區更有接近34度的高溫。桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區恢復為多雲。󠀠

第四階段為自下周二新一波東北季風再接力，另一波東北季風影響，北部及東北部天氣再度轉涼，北部、東半部持續有局部短暫陣雨。󠀠󠀠

󠀠關於浪高與長浪警戒，氣象署說，安全第一，切勿近海。明天至周六上半天最劇烈，全台沿海風浪明顯偏大。北部、東半部、恆春半島浪高可達6公尺；其餘海面浪高約3至 5公尺。周六下半天起： 浪高逐漸減小。另外，21日起基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、蘭嶼綠島、馬祖，24日起中部沿海有長浪發生機率。

此外，注意強陣風。今天起東北季風增強，西半部沿海空曠地區及澎湖風力偏大，有9至11級陣風。明晚至周六晨，颱風及東北季風雙重影響，大台北及宜蘭地區陣風增強，亦有9至11級陣風出現機率。󠀠󠀠

氣象署表示，周五到周六是降雨最劇烈的時候，北部東半部的民眾提前疏通排水孔、出門務必帶傘；打算去海邊活動的朋友請全部取消，安全最重要。

各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。圖／中央氣象署提供
各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。圖／中央氣象署提供

東北季風 颱風 機率

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