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薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大

雲端發票首見偽冒中獎案 可能手法曝 Cheap：就是系統有Bug還百思不解

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議。記者林伯東／攝影
澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議。記者林伯東／攝影

財政部雲端發票發生史上首樁偽冒中獎發票事件。財政部賦稅署長樓美鐘表示，對嫌犯冒領手法為何、如何取得中獎發票資訊，百思不得其解。PTT有網友分析可能手法，百萬網紅Cheap在臉書表示，就是系統有bug，「人爽領爽爽，你還百思不得其解，那過去冒領的獎金，追得回來嗎？」

澎湖張姓男子等人持30多張中獎發票，自10月6日至18日陸續兌獎，領走19萬9600元，在兌領2張千萬中獎發票時被攔下。

Cheap表示，有人找到一種方法，可以把別人中獎的發票，變成自己的去領獎，然後財政部昨天開記者會，不知道嫌疑人怎麼辦到的，百思不得其解。中1000萬的發票：機率1億分之1、中大樂透頭獎1398萬分之1，哪可能連續中兩張。

Cheap說，PTT有一個鄉民推測可能手法，鎖定千萬中獎發票：財政部公開中獎號碼及開立店家，例如Uber。推測發票資訊：利用同一店家其他發票，推測中獎發票的英文開頭，如Uber的7、8月發票開頭是DK。猜測4位隨機碼：假設其他必要資訊已掌握，再用AI大量嘗試隨機碼。取得兌獎證明：如果系統驗證不足，就可能利用查到的資料去超商列印證明聯。冒領獎金：拿著證明聯到銀行，冒充真正的中獎人。

其他網友表示，「可能小額獎金的已驗證過可行，且沒被發現，才會失心瘋到直接上這種極低機率的兌獎」、「大家還記得我們有一個數位發展部嗎」、「非常聰明的發現BUG，然後非常低能的拿兩張1000萬去兌獎」、「還好他是在澎湖，才會覺得奇怪，如果在台北，你看有人會發現嗎」、「先射箭，再畫靶，這個Bug我們財政部的官員看不出來嗎」、「之前抽獎同一人連續中獎事件調查沒後續，現在又來這齣」、「電子發票強制歸戶實名制就好了」、「果然是詐騙天堂」。

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