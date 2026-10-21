薔琵將成今年最強颱風！粉專估周五至周六上半天影響最劇 風雨搖滾區曝

強颱薔琵強度再增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，已與辛樂克、巴威、白海豚並列今年風王，還有小幅增強的空間，成為今年最強的颱風。颱風眼清晰，核心緊實又飽滿，「對風迷來說，這樣的型態，近乎完美」。

薔琵颱風最新路徑預報，沒有太多改變，是否影響周六開始的光復節連續假期？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍然預計是台灣東部外海北上，中心將從距台百餘公里的地方通過。以目前預報，明天下半天，颱風外圍環流開始影響，周五至周六上半天，會是影響最劇烈時刻。周六下半天，颱風將迅速遠離。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在東北季風加成風雨的狀況下，北部、宜花，預計風雨感受會相當明顯，中南部也會有強風狀況出現。以上推定，基本上算是快成定局，建議民眾盡快做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。