薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大

今天上半天天氣仍穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風漸增強，北台灣轉有雨，明天迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微。氣溫逐日下降，北台明顯轉涼，今天北部20至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。

2026-10-21 05:30