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薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大
薔琵颱風目前是強烈颱風，即將對北台灣天氣造成影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今年第4個中心風速達到60m／s的強烈颱風，前3個分別是辛樂克、巴威以及白海豚颱風。
吳聖宇預估接下來24小時，薔琵颱風仍將維持在顛峰狀態，明天開始接觸東北季風，並且逐漸離開高海溫區域，颱風強度會逐漸下降，來到台灣東部海面時將降為中度颱風，但是暴風圈半徑仍可能達到280至300公里。
他說，颱風外圍環流搭配東北季風，風場會相當巨大，對台灣來說仍然是一個充滿威脅性的颱風。自明天、周五，一直到周六清晨前，都需要特別注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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