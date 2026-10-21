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薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大

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終於擺脫秋老虎！薔琵颱風明起有感 專家曝黃金36小時影響最顯著

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
這陣子白天高溫動不動就上34、35度的日子暫時結束。薔琵颱風逐漸逼近，並進而影響到台灣未來幾天的天氣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
這陣子白天高溫動不動就上34、35度的日子暫時結束。薔琵颱風逐漸逼近，並進而影響到台灣未來幾天的天氣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

揮別秋老虎，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨晚秋老虎總算歸山了，也暫時結束這陣子白天高溫動不動就上34、35度或更高的火烤日子。緊接著的是，薔琵颱風逐漸逼近，並進而影響到台灣未來幾天的天氣。而薔琵是由寮國所提供的颱風名稱，意思是雞蛋花。

他說，明天起受颱風外圍環流接近影響，新竹以北及宜蘭地區會有短暫陣雨，雨勢愈晚愈加明顯。其中，宜蘭及大台北山區會有局部較大雨勢發生的機率，花蓮地區也有局部短暫陣雨。苗栗以南地區則繼續維持為多雲到晴天氣，午後南部山區偶有零星短暫陣雨。

薔琵颱風所帶來的風雨影響最為顯著的時段，林得恩評估，會落在周五至周六的上半天，這黃金36小時，新竹以北、基隆、宜蘭及花蓮地區的降雨將會相當集中，且山區降雨累積快速，降雨強度則會介於豪雨至大豪雨之間。

他說，由於薔琵颱風在接近海警警戒線之前，強度就已降為中度颱風，加上七級風暴風半徑也在250至280公里之間。因此今天至周六，台灣附近各海面風浪將會明顯增大，平均風7至8級、陣風10級以上，浪高也增大至4公尺以上。周五及周六期間，在颱風暴風圈附近的海域，平均風10級以上、陣風12級以上，浪高可達6公尺以上，海上活動應即取消。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風 秋老虎 颱風

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